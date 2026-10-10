SK Rapid trauert um Kult-Mitarbeiter Robert "Kiwi" Wenk

Der SK Rapid trauert um einen langjährigen Wegbegleiter und ein unverzichtbares Gesicht der grün-weißen Familie. Robert "Kiwi" Wenk ist völlig unerwartet wenige Tage vor seinem Geburtstag verstorben.

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Die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Robert "Kiwi" Wenk hat die gesamte grün-weiße Gemeinschaft schwer erschüttert. Über viele Spielzeiten hinweg zählte er zu den verlässlichsten Kräften abseits des Spielfelds und galt für viele Vereinsmitglieder, Spieler sowie Verantwortliche als das gute Herz hinter den Kulissen. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke beim SK Rapid.

Der Verein drückte in einer bewegenden Stellungnahme seine aufrichtige Anteilnahme aus. Das tiefste Mitgefühl des gesamten Traditionsklubs aus Wien-Hütteldorf gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, allen Angehörigen und sämtlichen Freunden, die ihm nahestanden. Ruhe in Frieden, lieber "Kiwi" – diese Worte bewegen derzeit die gesamte grün-weiße Anhängerschaft.

Unverzichtbarer Partner seit der Stadioneröffnung 2016

Die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SK Rapid nahm im Sommer 2016 ihren Anfang. Mit der feierlichen Eröffnung des modernen Allianz Stadions in Wien-Hütteldorf begann für "Kiwi" eine jahrelange, prägende Verbindung zu den Grün-Weißen. Als Hauptverantwortlicher für die fachgerechte Montage des Brandings im Stadion zeichnete er sich für das Erscheinungsbild der Spielstätte verantwortlich.

Später weitete sich sein engagierter Aufgabenbereich auch auf das Körner Trainingszentrum powered by VARTA sowie unzählige vereinseigene Großveranstaltungen aus. Praktisch jedes Plakat, jedes Emblem und jede einzelne Werbetafel ging durch seine geschickten Hände.

Die wichtigsten Stationen seines Wirkens im Überblick:

Hauptverantwortung für das Stadion-Branding: Seit dem Einzug in das Allianz Stadion im Jahr 2016 sorgte er für die perfekte visuelle Umsetzung aller Markenauftritte.

Seit dem Einzug in das Allianz Stadion im Jahr 2016 sorgte er für die perfekte visuelle Umsetzung aller Markenauftritte. Präsenz im Körner Trainingszentrum: Auch das moderne Trainingszentrum powered by VARTA wurde von ihm betreut und ausgestattet.

Auch das moderne Trainingszentrum powered by VARTA wurde von ihm betreut und ausgestattet. Jede Werbetafel persönlich montiert: Sämtliche Werbebanden und Beschriftungen im Stadion sowie am Trainingsgelände brachte er in Eigenregie an.

Sämtliche Werbebanden und Beschriftungen im Stadion sowie am Trainingsgelände brachte er in Eigenregie an. Unermüdlicher Einsatz bei Vereinsevents: Bei zahllosen Klub-Veranstaltungen garantierte er verlässlich den perfekten optischen Rahmen.

Ein echtes Mitglied der grün-weißen Familie

Für viele Mitarbeiter und Verantwortliche beim SK Rapid war "Kiwi" über die vergangenen zehn Jahre hinweg weit mehr als bloß ein gewöhnlicher externer Dienstleister. Durch seine enorme Hilfsbereitschaft, seine unerschütterliche Verlässlichkeit und seine stets freundliche, humorvolle Art wuchs er den Kollegen und Betreuern rasch ans Herz.

Im Laufe der Jahre wuchs er zu einem festen, hochgeschätzten Bestandteil des gesamten Vereinslebens heran. Er wurde von allen Seiten geschätzt und respektiert – nicht nur für sein handwerkliches Geschick, sondern vor allem für seine Menschlichkeit und seinen feinen Schmäh, den man in Hütteldorf nie vergessen wird.

Hütteldorf nimmt Abschied von einem treuen Begleiter

Mit dem Heimgang von Robert Wenk verliert der Verein einen außergewöhnlichen Menschen, der den Verein über ein ganzes Jahrzehnt begleitet hat. Seine Hingabe und sein Engagement werden in den Bauten in Hütteldorf und im Trainingszentrum sichtbar bleiben.

Der SK Rapid wird seinem treuen Mitarbeiter stets ein ehrendes Andenken bewahren. In den Herzen der Rapid-Familie hat sich "Kiwi" durch seinen Fleiß und seinen unverwechselbaren Charakter für immer einen festen Platz gesichert.