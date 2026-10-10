oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

In Singapur

Verstappen schnappt sich 50. Pole Position

Zwei Formel-1-Fahrer geben sich nach dem Rennen auf der Strecke die Hand.
© IMAGO/PsnewZ
Der Erfolgslauf von Red-Bull-Star Max Verstappen geht weiter. Der Niederländer holt sich in Singapur auch die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag.
OE24 auf Google bevorzugen

Max Verstappen ist endgültig zurück an der Spitze. Der Red-Bull-Star sicherte sich im Qualifying von Singapur den Sieg und greift damit am Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Flutlichtrennen nach dem zweiten Sieg in Folge und dem perfekten Rennwochenende.  Es ist das 50. Mal, das der Niederländer von der Pole Position in ein Rennen gehen wird.

Auch interessant

Strafen-Chaos in der Formel 1: Ermittlung gegen neun Fahrer

Mercedes-Drama! Verstappen siegt im Regen-Chaos

Zu Beginn: Bei IHM suchte Toto Wolff nach Rat

WM-Leader Kimi Antonelli kommt mit seinem Mercedes weiter nicht in Fahrt und landet hinter den Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf Platz 4. Sein Teamkollege George Russell muss nach dem bitteren Aus im Sprint am Sonntag aufgrund eines Getriebewechsels vom letzten Platz starten.

Somit kann Antonelli beim Grand Prix seinen Vorsprung in der Fahrer-WM weiter ausbauen, während Verstappen nach der Sprint-Pole, dem Sprint-Sieg und der Pole Position nach dem perfekten Wochenende greifen wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pop auf der Operetten-Bühne

Red Bull Salzburg gegen Wolfsberger AC

Vonn siegt in ihrem "Wohnzimmer"

Hammer-Urteil um Max Verstappen kurz vor Mitternacht

Rekordshow in Mandalika! Fernandez führt Aprilia-Dreifachspitze an

Strafen-Chaos in der Formel 1: Ermittlung gegen neun Fahrer

Applikations-Entwickler (m/w) für oe24.at gesucht!

Mercedes-Drama! Verstappen siegt im Regen-Chaos

WANN Sie essen ist wichtiger, als WAS

Zu Beginn: Bei IHM suchte Toto Wolff nach Rat