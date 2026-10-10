Verstappen schnappt sich 50. Pole Position

Der Erfolgslauf von Red-Bull-Star Max Verstappen geht weiter. Der Niederländer holt sich in Singapur auch die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Max Verstappen ist endgültig zurück an der Spitze. Der Red-Bull-Star sicherte sich im Qualifying von Singapur den Sieg und greift damit am Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Flutlichtrennen nach dem zweiten Sieg in Folge und dem perfekten Rennwochenende. Es ist das 50. Mal, das der Niederländer von der Pole Position in ein Rennen gehen wird.

WM-Leader Kimi Antonelli kommt mit seinem Mercedes weiter nicht in Fahrt und landet hinter den Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf Platz 4. Sein Teamkollege George Russell muss nach dem bitteren Aus im Sprint am Sonntag aufgrund eines Getriebewechsels vom letzten Platz starten.

Somit kann Antonelli beim Grand Prix seinen Vorsprung in der Fahrer-WM weiter ausbauen, während Verstappen nach der Sprint-Pole, dem Sprint-Sieg und der Pole Position nach dem perfekten Wochenende greifen wird.