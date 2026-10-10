oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Legendärer Fahrer

Zu Beginn: Bei IHM suchte Toto Wolff nach Rat

SR
von
Mercedes-Teamchef Toto Wolff trägt ein Headset und verfolgt angespannt eine Rennsitzung am Monitor.
© EPA
Teaminterne Duelle in der Formel 1 können schnell mal eskalieren.
OE24 auf Google bevorzugen

Das musste Teamchef Toto Wolff bei Mercedes mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg im WM-Kampf einst selbst hautnah miterleben. Mit seinen aktuellen Fahrern Kimi Antonelli und George Russell möchte der Wiener "so ausgewogen und so transparent wie nur möglich" sein, wie er am Rande des Grand Prix von Singapur versicherte, nachdem Vorwürfe wegen angeblicher Bevorzugung des Italieners aufgekommen waren.

Auch interessant

Rekordshow in Mandalika! Fernandez führt Aprilia-Dreifachspitze an

Hammer-Urteil um Max Verstappen kurz vor Mitternacht

Chaos-Quali im Flutlicht! Verstappen rast in Singapur auf Sprint-Pole!

Wolff erinnerte an ein Gespräch mit dem viermaligen Weltmeister Alain Prost. Zu Beginn seiner Mercedes-Zeit suchte der Teamchef das Gespräch mit dem Franzosen, um zu erfahren, weshalb dessen längst legendäre Rivalität mit Ayrton Senna in den späten 1980er-Jahren bei McLaren so eskalierte.

Wolff über "irgendwelche Verrückte"

"Ich fragte: Nur so aus Interesse: Warum ist es zwischen dir und Senna so schiefgelaufen? Und er antwortete: Weil wir nie wussten, woran wir beim Team waren", erzählte Wolff. "Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, immer für Ausgewogenheit zu sorgen. Das war damals mit Lewis und Nico nicht einfach", erzählte er über das frühere Duell, das zum Giftzweikampf ausartete.

Antonelli führt aktuell die WM deutlich vor Russell an. Wolff kennt beide schon seit ihren Anfängen. Es sei "ziemlich ärgerlich, wenn irgendwelche Verrückten, die wirklich keine Ahnung davon haben, wie Beziehungen funktionieren, mit solchen Anschuldigungen kommen", sagte der Mercedes-Teamchef über den Vorwurf der Ungleichbehandlung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zu Beginn: Bei IHM suchte Toto Wolff nach Rat

Rekordshow in Mandalika! Fernandez führt Aprilia-Dreifachspitze an

Heinz Kinigadner trauert um seinen Bruder Hansi

Red Bull musste Horner Mega-Abfindung zahlen

DIESER Formel-1-Boss kassiert mehr als Apple-CEO

Formel-1-Hammer: Bald neues Land im Rennkalender?

F1-Alarm: Wenn’s nass wird, droht nächstes Chaos

Chaos-Quali im Flutlicht! Verstappen rast in Singapur auf Sprint-Pole!

Nike steigt in Formel 1 ein: Verkündung in Las Vegas

Hammer-Urteil um Max Verstappen kurz vor Mitternacht