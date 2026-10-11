So viel verdienen VW-Mitarbeiter

Volkswagen steckt tief in der Krise, Zehntausende Arbeitsplätze stehen auf der Kippe, Gehaltserhöhungen wurden gestrichen. Dennoch verdienen viele VW-Beschäftigte deutlich mehr als Arbeitnehmer anderer Industriebetriebe - bis zu 9.000 Euro monatlich.

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Der deutsche Autoriese muss Milliarden einsparen. Konzernchef Oliver Blume will die Personalkosten um mehr als fünf Milliarden Euro senken. Bis 2030 sollen insgesamt rund 100.000 Stellen wegfallen. Auch längere Arbeitszeiten stehen zur Diskussion.

Doch wie viel verdienen die Beschäftigten tatsächlich?

Laut Angaben des Betriebsrats gegenüber ntv erhalten Produktionsmitarbeiter zwischen 3.900 und 4.300 Euro brutto monatlich. Einschließlich Sonderzahlungen kommt ein typischer Werker auf rund 4.500 Euro im Monat. Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit kommen hinzu.

Bonuszahlungen reduziert

Deutlich höher liegen die Gehälter qualifizierter Fachkräfte. Bachelor-Absolventen starten bei rund 5.300 Euro, Master-Absolventen bei 5.600 Euro. Meister verdienen mindestens 5.950 Euro. Erfahrene Ingenieure, Programmierer und Spezialisten erreichen bis zu 7.700 Euro brutto. In höheren Tarifgruppen sind sogar über 9.000 Euro möglich.

Allerdings müssen Beschäftigte zunehmend verzichten. Bonuszahlungen wurden drastisch reduziert, reguläre Gehaltserhöhungen ausgesetzt. Die Wochenarbeitszeit beträgt inzwischen einheitlich 35 Stunden.

Die Gewerkschaft IG Metall fordert in der nächsten Tarifrunde fünf Prozent mehr Lohn. Sie argumentiert, dass nicht die Gehälter, sondern fehlende Wettbewerbsfähigkeit, Produktprobleme und mangelndes Innovationstempo die Krise verursachten.