oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Neue Zahlen

Gehalts-Check: Ab wann Sie Besserverdiener sind

Hand hält mehrere 50-Euro-Scheine vor violettem Hintergrund.
© Getty Images
Eine neue Auswertung der österreichischen Lohnsteuerdaten zeigt genau, ab welchem Einkommen man im Land als Besser-, Normal- oder Geringverdiener gilt.
OE24 auf Google bevorzugen

Zur absoluten Einkommensspitze gehört in Österreich, wer ein monatliches Bruttogehalt von mehr als 12.551 Euro bezieht – gerechnet auf 14 Monatsgehälter. Diese Gruppe umfasst das oberste eine Prozent der Steuerzahler. Darunter fallen vor allem Geschäftsführer großer Konzerne, Bereichsleiter, Spitzenpolitiker sowie sehr erfolgreiche Spezialisten, wie "Finanz.at" berichtet.

Auch interessant

Türkeis Volleyball-Frauen holen EM-Gold & Olympia-Ticket

Wiener Kult-Café erneut pleite

Wahl-Beben: AfD verdoppelt sich auf 44,0 %

Die Schwelle zu den Top zehn Prozent liegt bei 5.879 Euro brutto im Monat. Wer in diese Kategorie fällt, arbeitet häufig als Führungskraft im mittleren Management, als hoch spezialisierter Experte in der IT- und Finanzbranche oder als Universitätsprofessor. Gemeinsam mit dem obersten Prozent tragen diese zehn Prozent der Bestverdiener rund 60 Prozent des gesamten Lohn- und Einkommensteueraufkommens in Österreich.

Oberste 20 Prozent ab 5.051 Euro brutto

Die Gruppe der obersten 20 Prozent beginnt ab einem Monatseinkommen von 5.051 Euro brutto. Typische Berufsbilder sind hier Teamleiter, Softwareentwickler oder Ingenieure.

Der Bereich der Besserverdiener startet bei rund 3.427 Euro brutto monatlich und reicht bis über 4.000 Euro. In dieser Kategorie bewegen sich unter anderem Schichtführer, Buchhalter, Lehrerinnen und Lehrer sowie akademische Berufseinsteiger. Als Normalverdiener gelten Beschäftigte ab etwa 2.909 Euro brutto. Darunter folgen die Mittelverdiener mit Einkommen zwischen 2.123 Euro und 2.395 Euro brutto, wie sie etwa im Einzelhandel oder in Callcentern üblich sind.

Keine Lohnsteuer bis 13.539 Euro

Am unteren Ende der Skala stehen Niedrig- und Geringverdiener, zu denen häufig Teilzeitkräfte, Lehrlinge und Studierende gehören. Bis zu einem Jahreseinkommen von 13.539 Euro brutto nach Sozialversicherung fällt in Österreich keine Lohnsteuer an. Die unteren 50 Prozent der Einkommensbezieher tragen dadurch zusammen lediglich rund ein Prozent zum Lohnsteueraufkommen bei.

Vergütungsexperte Conrad Pramböck betont in diesem Zusammenhang, dass die Statistik stark von Teilzeitarbeit geprägt ist, wie "Finanz.at" berichtet. Da in Österreich rund die Hälfte der Frauen in Teilzeit arbeitet, drückt dies die rechnerischen Durchschnittswerte deutlich nach unten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt wird es beim Online-Shopping deutlich teurer

Wiener Kult-Café erneut pleite

Apple-Präsentation: Alles neu bei Tech-Giganten

VW-Knall: Jetzt soll eine Marke ausgemustert werden

KI-Studie: Diese Branchen profitieren am meisten

Gehalts-Check: Ab wann Sie Besserverdiener sind

Privatsender: Digital-Steuer auf 15 % erhöhen

An diesem Tag landet die Familienbeihilfe am Konto

Neues Nokia-Handy kostet weniger als 30 Euro, hält 40 Tage durch

VW-Werk in Osnabrück wird zur Rüstungsfabrik