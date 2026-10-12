DERTOUR und BILLA Reisen öffnen den Sommer 2027

DERTOUR und BILLA Reisen geben nahezu ihr gesamtes Sommerangebot 2027 zur Buchung frei. Frühbucherrabatte von bis zu 40 Prozent und ein zubuchbares Flexpaket sollen die Planung erleichtern.

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Nach dem letzten Sommerurlaub lässt sich der nächste bereits planen: DERTOUR Austria hat für seine Veranstaltermarken, darunter DERTOUR und BILLA Reisen, nahezu das komplette Angebot für die Sommersaison 2027 zur Buchung freigegeben. Reisende können sich damit schon jetzt bevorzugte Hotels, Zimmerkategorien und Wunschtermine sichern.

Frühbuchervorteile von bis zu 40 Prozent

Eine frühzeitige Buchung ist besonders für Familien und Urlauber interessant, die an Ferienzeiten oder bestimmte Termine gebunden sind. Zahlreiche Hotels und Reiseangebote bieten Frühbuchervorteile von bis zu 40 Prozent.

"Gerade bei beliebten Hotels, gefragten Zimmerkategorien und Reisen während der Ferienzeiten zahlt es sich aus, frühzeitig zu planen", sagt Mark Tantz, CEO von DERTOUR Austria. Viele Partner bieten für den Sommer 2027 entsprechende Vergünstigungen an.

Flexpaket erleichtert spätere Änderungen

Wer früh bucht und sich Spielraum für Änderungen sichern möchte, kann bei vielen Angeboten von DERTOUR und BILLA Reisen ein Flexpaket hinzubuchen. Dieses ermöglicht eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung im Rahmen der jeweils geltenden Bedingungen.

Der Preis des Pakets richtet sich nach dem Buchungspreis und beginnt bei neun Euro, etwa bei einer Reise um 499,99 Euro. Damit lassen sich Frühbuchervorteile mit zusätzlicher Flexibilität bei der Urlaubsplanung verbinden. https://www.billareisen.at/

Preisbeispiele