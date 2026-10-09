Darum solltest du im Flieger immer helle Socken tragen

Ein Flugbegleiter warnt davor, schwarze Socken im Flugzeug zu tragen. Die dunkle Kleidung birgt eine versteckte Gefahr für Passagiere und die Crew, die im Gang leicht zu Unfällen führen kann.

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Kris Major, ein ehemaliger Flugbegleiter von British Airways mit über 17 Jahren Berufserfahrung, teilt einen überraschenden Tipp für Reisende. Wer auf seinem Platz gerne die Schuhe auszieht, sollte unbedingt auf schwarze Socken verzichten. Er bezeichnet das Kleidungsstück im Flugzeug als Ärgernis und ernsthaftes Risiko.

Gefahr durch schwarze Socken

Besonders auf Nachtflügen, wenn die Kabinenbeleuchtung gedimmt ist, verschmelzen dunkle Stoffe mit den Schatten am Boden. Wenn Passagiere sich ausstrecken und ihre Füße in den Gang ragen lassen, wird es problematisch. Die Crew bemerkt die Füße oft erst in letzter Sekunde. Das führt dazu, dass das Personal über die Beine stolpern kann, was die Ruhe stört und schlafende Fluggäste unsanft weckt. Kris Major betont: "Es geht nicht um Mode. Es geht um Sichtbarkeit."

Große Gefahr im dunklen Flugzeug

In den schmalen Gängen der Kabine bewegen sich die Mitarbeiter schnell. Dabei müssen sie verschiedenen Hindernissen ausweichen, darunter: Ellenbogen von Passagieren, Gepäckstücke und Taschen und halb schlafende Reisende. Trägt das Personal zudem heiße Getränke, wird alles, was am Boden schwer zu erkennen ist, schnell zu einer Gefahr. Das gilt nicht nur für die Angestellten: Wer schwarze Socken trägt, riskiert auch, dass die eigenen Zehen vom Essens- und Getränkewagen überrollt werden.

Daher gilt: Für den Flug sollte man stets weiße oder zumindest helle Socken wählen. Verlässt man den eigenen Sitzplatz, empfiehlt es sich, wieder in die Schuhe zu schlüpfen. So sauber ist ein Flugzeugboden meistens nicht.

Kompressionstrümpfe im Trend

Während dunkle Fußbekleidung an Bord vermieden werden sollte, wird ein anderer Trend immer beliebter. Auf TikTok erreichten Videos von Frauen, die Kompressionsstrümpfe auf Reisen tragen, ein riesiges Publikum. Ein Clip erzielte beispielsweise fünf Millionen Aufrufe sowie 444.000 Likes, während ein weiteres Video 4,1 Millionen Klicks und 430.000 Likes sammelte. Ein Fehler ist das sicher nicht: Das lange Sitzen auf engen Räumen kann zu Blutgerinnseln führen.