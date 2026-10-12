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Eine Woche vor Start

"Wetten, dass ..?": Der Ticket-Ärger ist jetzt schon groß

Maria Kobetic
von
© ORF/ZDF/Rankin/Serviceplan München
Am 19. Oktober startet der Kartenverkauf für die Show mit den Kaulitz-Brüdern. Wie man an Karten kommt und warum sich viele darüber ärgern.
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Dass sich an der Idee, die beiden "Tokio Hotel"-Stars Tom und Bill Kaulitz die Kultshow "Wetten, dass ..?" moderieren zu lassen, die Geister scheiden werden, war von Anfang an klar. Während es die einen feiern, stehen andere dem Moderatoren-Duo skeptisch gegenüber. So oder so: Die Zwillinge werden die Sendung am 5. Dezember moderieren. Der ORF zeigt sie live.

Ticket-Verlosung

Vor dem Fernseher kann jeder zuschauen. Vor Ort in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) können aber nur wenige Fans dabei sein. Der Ticketverkauf startet am 19. Oktober. Schon eine Woche davor ist jetzt die Aufregung groß. Viele ärgern sich, dass das Prinzip "first come, first serve" nicht gelten wird. Stattdessen wird ausgelost, wer später Karten kaufen darf.

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So läuft die Registrierung

Das Verfahren gestaltet sich folgendermaßen: Ab 19. Oktober (10 Uhr) kann man sich auf der Website des ZDF für das Losverfahren registrieren. Die Registrierung ist bis 23. Oktober (10 Uhr) möglich. Am 28. Oktober erfolgt die Verlosung und die Glücklichen Gewinner:innen werden per Mail benachrichtigt.

Das heißt: Man muss sich nicht durch überlastete Server kämpfen und stundenlang vor dem Computer ausharren, sondern hat vier Tage lang Zeit, sich für die Auslosung anzumelden. So haben alle die gleichen Chancen, am Ende Karten zu ergattern.

Pech im Spiel

Das Fairness-Prinzip gefällt aber nicht allen. Auf Instagram beschweren sich bereits viele Fans über das Prozedere. Einige jammern, dass sie ohnehin nie etwas gewinnen: "Finde es so schade, hab bei sowas nie Glück" liest man da. Andere finden die Idee generell nicht gut: "Schade, dass es nur über Verlosung geht und man nicht einfach ganz regulär Tickets kaufen kann."

Natürlich gibt es noch einen anderen großen Kritikpunkt im Netz: Dass die Wahl auf Tom und Bill Kaulitz gefallen ist, ärgert einige User:innen. Doch die Entscheidung steht.

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