Speicherfresser WhatsApp: So befreist du dein Handy von Datenmüll

Fotos, Videos und Sprachnachrichten lassen WhatsApp schnell um mehrere Gigabyte anwachsen. Mit den richtigen Einstellungen lässt sich der Speicherplatz auf dem Handy leicht wieder freimachen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Oft passiert es unbemerkt: Im Hintergrund sammeln sich viel zu viele Dateien an. Das führt dazu, dass WhatsApp schnell enorme Kapazitäten belegt. Die Software speichert Medien oft nicht nur im Chat, sondern legt sie zusätzlich direkt in der Fotogalerie ab. Bei einem iPhone lässt sich die automatische Speicherung jedoch mit einer einfachen Anpassung verhindern.

WhatsApp Einstellungen am iPhone anpassen

Auf iOS-Geräten kann der automatische Export in die Galerie komplett deaktiviert werden. Gehe dafür in die Optionen, wähle "Chats" und deaktiviere "In Fotos speichern". Dadurch werden Bilder und Clips nur noch im Messenger selbst gesichert und belegen keinen doppelten Raum mehr. Lediglich aktiv versendete und selbst aufgenommene Inhalte landen noch in den Aufnahmen. Über den Pfad "Speicher und Daten" sowie "Speicherverwaltung" lassen sich zudem gezielt Inhalte löschen. Ein Blick in die Übersicht "Größer als 5 MByte" offenbart schnell große Speicherfresser.

WhatsApp Speicherplatz unter Android freimachen

Auch Android-Nutzer können verhindern, dass neu empfangene Medien automatisch in der Galerie auftauchen. Dafür rufst du die Optionen auf dem Smartphone auf, gehst zu "Chats" und suchst den Punkt "Sichtbarkeit von Medien". Hier lässt sich die Anzeige neu heruntergeladener Medien deaktivieren. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied: Bei dem Google-System handelt es sich oft nur um Verknüpfungen. Wenn ein Bild aus der Galerie gelöscht wird, verschwindet es auch aus dem Chat. Bei Apple werden hingegen echte Kopien erstellt, wodurch das Bild im Chat bleibt.

Um schnell noch mehr Speicherplatz freizugeben, ist das Leeren des App-Caches eine gute Methode. Das Smartphone sammelt dort temporäre Daten, die unnötig viel Platz einnehmen. Dazu gehören unter anderem Vorschaubilder und Profilbilder. Um den Zwischenspeicher zu löschen, öffne die Geräte-Konfiguration und wähle "Apps". Suche die Anwendung aus der Liste, tippe unter "Speicher & Cache" auf "Cache leeren" und die Daten sind nach wenigen Sekunden gelöscht. So bleibt das Handy aufgeräumt und schnell.