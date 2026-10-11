Microsoft Outlook blockert jetzt noch mehr Datei-Formate

Microsoft verschärft den Schutz vor gefährlichen E-Mail-Anhängen und blockiert in Outlook bald zwei weitere Dateiformate standardmäßig.

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Microsoft weitet den Schutz vor riskanten E-Mail-Anhänge aus und nimmt ab Mitte November zwei zusätzliche Dateiformate in seine Blockliste für Outlook im Web und das neue Outlook für Windows auf. Kriminelle versuchen immer wieder, über ausführbare Dateien Systeme zu übernehmen, weshalb das Versenden von Formaten wie EXE- oder BAT-Dateien bereits untersagt ist.

Schutz vor Cyberkriminellen

Da Nutzer im Alltagsstress Gefahren oft übersehen, pflegt das Unternehmen eine umfangreiche Liste von Dateiformaten, die nicht über Outlook verschickt werden können. Aktuell umfasst diese Sicherheitsliste bereits 133 Einträge aus verschiedenen Bereichen wie Skripten, Installationsdateien und Datenbanken.

Ausführbare Dateien: .exe, .com, .app Skripte: .bat, .cmd, .ps1, .vbs, .js, .py Installationsdateien: .msi, .msp, .appx Datenbanken: .mdb, .mde, .adp System- und Konfigurationsdateien: .reg, .inf, .cpl Weitere bekannte Formate: .apk, .iso, .vhd, .vhdx

Neue Formate betroffen

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wächst diese Liste im November weiter an. Neu hinzuzufügen sind die Formate MSIX und MSIXBUNDLE, um den Schutz vor potenziell schadhaften Anhängen weiter zu erhöhen.

Die Maßnahme soll verhindern, dass Angreifer Schadsoftware unbemerkt über vermeintlich harmlose Installationsdateien einschleusen. Nutzer müssen sich daher ab November auf diese zusätzlichen Einschränkungen beim Dateiversand einstellen.