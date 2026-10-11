So kann man einen am Handy angezeigten QR-Code scannen

Mit QR-Codes wird vieles einfacher. Doch was macht man, wenn man einen QR-Code am Handy angezeigt bekommt?

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QR-Codes vereinfachen heutzutage vermehrt das Leben. Selbst Restaurants setzen vermehrt darauf, anstatt die herkömmliche gedruckte Speisekarte zu verwenden. Doch was macht man, wenn man die digitale Brücke am eigenen Smartphone aufscheint und man ihn nicht abfotografieren kann?

Vor allem beim Zahlungsverkehr für Bank-Apps könnte das vorkommen. Doch wie kann man einen QR-Code, der selbst am Smartphone angezeigt wird, mit demselben Gerät einscannen? Ist das überhaupt möglich? Die Antwort ist: Ja.

So funktioniert es auf dem iPhone

Allerdings hängt die Herangehensweise davon ab, welches Gerät man besitzt. Am einfachsten ist es mit einem Apple-Gerät. Auf den iPhones kann iOS die Inhalte von gespeicherten Bildern direkt erkennen. Dementsprechend muss man einfach einen Screenshot machen und das Bild in der Foto-Galerie öffnen.

Indem man auf das Bild tippt, kann man unter den Optionen die ausgewählte URL, auf die der Code weiterlinkt, kopieren oder direkt im Browser öffnen lassen. Auch wenn man lange auf den QR-Code tippt, sollte das Gerät den Code erkennen und lesen können.

So funktioniert es mit Android

Auf Android-Geräten braucht man dafür die eingebaute Foto-App "Google Lens". Auch hier muss man den entsprechenden Code erst screenshoten. Wenn man das Bild in der Foto-App öffnet, muss man über die App-Einstellungen den Menüpunkt "Google Lens" auswählen. Die App erkennt den QR-Code selbst und öffnet in weiterer Folge den Link direkt.

Hinter der Abkürzung QR steckt ein echtes Versprechen: "Quick Response" – also die blitzschnelle Antwort! Erfunden wurde das System bereits 1994 in Japan (ursprünglich für die Auto-Logistik bei Toyota), doch heute ist es der absolute Megatrend auf unseren Smartphones. Im Grunde ist der QR-Code der moderne, viel schlauere Bruder des klassischen Barcodes von der Supermarktkasse.

Während der alte Strichcode nur magere Zahlenreihen speichern kann, ist das QR-Quadrat ein wahres Daten-Monster! Es transportiert Webseiten-Links, Telefonnummern, ganze Texte oder sogar WLAN-Passwörter in Sekundenschnelle direkt auf Ihr Handy.