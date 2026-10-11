Große Sorge: Medizinischer Notfall bei Lewis Hamilton nach Singapur-GP

Lewis Hamilton musste nach dem Grand Prix von Singapur aus gesundheitlichen Gründen einige Pflichttermine absagen.

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Lewis Hamilton wurde beim GP von Singapur in den letzten Runden auf Platz 6 durchgereicht. Statt einem sicher geglaubten Podestplatz musste er im Anschluss von Partnerin Kim Kardashian getröstet werden.

Als er über die Ziellinie fuhr, entschuldigte er sich umgehend beim Team für das enttäuschende Resultat. "Tut mir leid, Jungs. Ich habe euch heute mit dieser Strategie im Stich gelassen", so der 41-jährige Ferrari-Star.

Termine abgesagt

Doch im Anschluss konnte er nicht bei den eigentlich verpflichtenden FIA-Terminen teilnehmen. Stattdessen wurde er umgehend zum Ärzte-Team im Fahrerlager gebracht und musste dort akut behandelt werden. Wie das Team bestätigt, habe sich Hamilton nicht gut gefühlt.

Lewis Hamilton ließ sich nach dem Rennen von Kim Kardashian trösten. © Formula 1 via Getty Images

Gut möglich, dass die körperlichen Probleme mit ein Grund dafür waren, wieso er sich im Finale des Rennens gegen die McLaren und Kimi Antonelli nicht mehr wehren konnte und am Ende das Ergebnis enttäuschender war, als es lange Zeit ausgesehen hatte.