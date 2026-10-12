Rapid plant nächsten Transfer-Coup

Der Tabellenführer will Starspieler langfristig binden.

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Bei SK Rapid läuft es aktuell wie geschmiert: Nach dem 2:0-Erfolg beim Meister LASK führen die Hütteldorfer weiterhin die Tabelle der Bundesliga an. Neben dem sportlichen Flow arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund bereits an der nächsten richtungsweisenden Personalentscheidung: Der Vertrag mit Yusuf Demir soll vorzeitig und langfristig verlängert werden.

Gespräche über langfristigen Demir-Vertrag

Der 23-Jährige ist nach seinen Auslands-Gastspielen in der Heimat wieder richtig aufgeblüht und hat sich zu einem Schlüsselspieler entwickelt. "Er hat einen Riesenstep gemacht, ist ein überragender Spieler für die Art, wie wir spielen wollen. Man sieht eine Steigerung von Spiel zu Spiel", lobte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer im Sky-Interview.

Katzer stellt klar: Erst Vertragsverlängerung, dann Option

Demirs aktueller Vertrag läuft grundsätzlich im Sommer 2027 aus. Rapid besitzt zudem eine Option, das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr zu verlängern. Eile besteht bei der Ausübung der Option jedoch nicht, denn das Ziel ist eine umfassendere Einigung.

"Mit dem Option-Ziehen haben wir keinen Stress, da gibt es ein Datum, bis wir die ziehen können. Die Option ziehen wir auf jeden Fall – nur bevor wir sie ziehen, wollen wir auf jeden Fall den Vertrag verlängern", stellte Katzer klar. Der Sportchef zeigt sich optimistisch: "Ich glaube, er fühlt sich richtig wohl. Wir wollen unbedingt verlängern und ich glaube, dass wir das können."

Demir: "Rapid ist mein Herzensverein"

Auch der Offensivspieler selbst äußerte sich nach dem LASK-Spiel positiv zu den ersten Verhandlungen: "Rapid ist mein Herzensverein, wie ich immer betone. Ich bin glücklich, dass sie mir etwas vorlegen wollen ... vermute ich mal (lacht)." Die Signale für eine gemeinsame Zukunft stehen damit auf beiden Seiten gut.