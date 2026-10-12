Verabschiedung
Disco-Queen Waldvogel verstorben
Für die Disco-Chefin waren ihre Lokale nie nur Lokale. „Sie waren ihr zweites Wohnzimmer”, erzählen Mitarbeiter und Weggefährten. Waldvogel kannte ihre Stammgäste und deren Geschichten. Sie hatte für jeden ein offenes Wort, ein Lächeln oder ein tröstendes Gespräch. Ihr Team war für sie eine große Familie.
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Abschied im Herrenhaus
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Alle anderen können am Mittwoch, 14. Oktober, von 18 bis 21 Uhr im Tanz Royal Herrenhaus Abschied nehmen. Die Urne wird dort aufgebahrt.
Die Disco läuft weiter
Die zentrale Botschaft: Die Disco läuft weiter. Diese findet sich in 3371 Neumarkt an der Ybbs, Auweg 2. Näheres unter www.tanzroyal.at.
Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP) erinnert sich an einen „sehr herzlichen und ganz besonderen Menschen”. Ihr Wirken wird bleiben, sagt er. Davon sind alle überzeugt, die Christa Waldvogel kannten.
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