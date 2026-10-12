Disco-Queen Waldvogel verstorben

Sie war das Gesicht der Nachtgastronomie in Niederösterreich: Christa Waldvogel starb wenige Tage nach ihrem 89. Geburtstag. Mehr als 45 Jahre prägte sie Mephisto, Diabolo und das Herrenhaus in Neumarkt an der Ybbs.

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Für die Disco-Chefin waren ihre Lokale nie nur Lokale. „Sie waren ihr zweites Wohnzimmer”, erzählen Mitarbeiter und Weggefährten. Waldvogel kannte ihre Stammgäste und deren Geschichten. Sie hatte für jeden ein offenes Wort, ein Lächeln oder ein tröstendes Gespräch. Ihr Team war für sie eine große Familie.

Abschied im Herrenhaus

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Alle anderen können am Mittwoch, 14. Oktober, von 18 bis 21 Uhr im Tanz Royal Herrenhaus Abschied nehmen. Die Urne wird dort aufgebahrt.

Für Generationen die Disco-Sensation: das Herrenhaus. © Herrenhaus

Die Disco läuft weiter

Die zentrale Botschaft: Die Disco läuft weiter. Diese findet sich in 3371 Neumarkt an der Ybbs, Auweg 2. Näheres unter www.tanzroyal.at.

Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP) erinnert sich an einen „sehr herzlichen und ganz besonderen Menschen”. Ihr Wirken wird bleiben, sagt er. Davon sind alle überzeugt, die Christa Waldvogel kannten.