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Bub (10) auf Tretroller von Auto erfasst

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Zeugen alarmierten sofort die Rettung und leisteten Erste Hilfe.
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Vorarlberg. Zu dem schweren Unfall kam es am Sonntagabend in Höchst (Bezirk Bregenz). Eine Autofahrerin war gegen 18 Uhr im Städtle Richtung Höchster Zentrum unterwegs, als ein 10 Jahre alter Bub mit seinem Tretroller von links in die Fahrbahn einfuhr.

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Die Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit ihrem Auto. Der Schüler stürzte und wurde verletzt. Aufmerksame Passanten alarmierten sofort die Einsatzkräfte und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettung um den 10-Jährigen. Das verletzte Opfer wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ein bei der Autofahrerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.

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