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Drei Tote bei Löscheinsatz entdeckt

Drei Todesopfer wurden bei den Löscharbeiten gefunden.
© APA, Symbolfoto
In ihrer brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Hofstede sind in den frühen Morgenstunden drei Erwachsene ums Leben gekommen.
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Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 4.15 Uhr zur Poststraße alarmiert; beim Eintreffen hatte sich das Feuer bereits weit ausgebreitet. Das Treppenhaus war durch Rauch und Flammen versperrt, sodass die Rettung der Bewohner laut Feuerwehr "komplex" verlief. Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht, zwei weitere über tragbare Leitern und eine Person mithilfe eines Sprungpolsters. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss drei Erwachsene, Reanimationsversuche blieben erfolglos – die drei Personen starben noch an der Einsatzstelle.

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Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, auch zur Frage, ob Rauchmelder vorhanden waren. Bochums Oberbürgermeister Jörg Lukat (SPD) kündigte an, sich ein Bild vor Ort zu machen. Die Straße blieb wegen der Löscharbeiten gesperrt, die Feuerwehr war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, 90 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

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