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Landtagspräsidenten

Wilfing ist zurück

Rudolf Preyer
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Die Landtagspräsidentinnen und -präsidenten von Österreich und Südtirol tagten in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha).
© ORF NÖ/Salzer
Sieben Wochen nach seinem Herzkreislaufstillstand leitet Karl Wilfing wieder die Landtagspräsidentenkonferenz. Im Fokus in Hainburg: der gemeinsame Wirtschaftsraum.
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Auf den Tag genau sieben Wochen nach seinem Herzkreislaufstillstand führte Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) in Hainburg den Vorsitz. Seine Schwester hat ihn reanimiert, er ist sehr demütig, dass alles so gut ausgegangen ist.

Beim Treffen mit den Kollegen aus Österreich und Südtirol ging es um grenzübergreifende Wirtschaftsräume. Niederösterreich, Wien und das Burgenland erwirtschaften rund 43 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung. „Kapital, Arbeitskräfte, Forschung und Lieferketten machen an Staatsgrenzen nicht Halt”, sagt Wilfing.

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Das Projekt „BAUM” koordiniert seit November 2025 grenzüberschreitende Vorhaben mit Bratislava. Mehr als 15.000 Menschen aus der Slowakei leben bereits in angrenzenden Gemeinden, in Kittsee stellen sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Neu ist die Buslinie 902. Sie verbindet im Probebetrieb bis 31. Dezember Bratislava, Kittsee und weitere Orte im Zwei-Stunden-Takt. Burgenlands Präsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) mahnt: Wachstum darf nicht nur mehr Flächenverbrauch bedeuten. Als Zukunftsprojekt gilt der Europacampus in der ehemaligen Marc-Aurel-Kaserne Hainburg.

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