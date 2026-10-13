Wr. Neustadt: ÖBB-Bahn-Chaos geht weiter

Der Albtraum in Wiener Neustadt zieht sich: Nach der Waggon-Entgleisung müssen Pendler noch länger mit dem Bus fahren.

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Zwei Güterwaggons rollten in der Nacht auf Montag von selbst los und sprangen am Bahnhof Wiener Neustadt aus den Gleisen. Die Anlagen wurden schwer beschädigt, hunderte Reisende strandeten, der Ärger war groß.

Fern- und Güterzüge auf der Südstrecke fahren seit Montag Früh wieder. Zwischen Wiener Neustadt und Lanzenkirchen geht aber noch nichts auf Schiene.

Aufforderung, alternative Reisemöglichkeiten zu benutzen. © OEBB / Screenshot

Neue Prognose

Am Montag peilten die ÖBB das Ende der Busse für Mittwoch, 12 Uhr an. Kurz vor 1 Uhr früh folgte dann die Kehrtwende: Der Ersatzverkehr läuft bis Mittag Mitternacht, weil die Reparaturen mühsamer sind als gedacht.

Wer hier unterwegs ist, braucht Geduld. Die Bahn rät, bis zu eine halbe Stunde zusätzlich einzuplanen.