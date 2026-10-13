Mister Austria: Geheime Tanzstunden mit Simone Lugner

Christopher Dengg will in Zukunft mit Mörtels Witwe eine heiße Sohle aufs Parkett legen.

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Wenn es um Workouts geht, hat Mister Austria und Fitness-Coach Christopher Dengg eindeutig die Nase vorn. Seit längerer Zeit schon trainiert er regemäßig mit Simone Lugner und bringt sie in Form. Nur eine Kleinigkeit stört den feschen Muskelmann...

Denn beim Tanzen ist eindeutig Simone die bessere. Nicht zuletzt durch "Dancing Stars", wo sie 2025 den respektablen dritten Platz belegte. Dabei dürfte Simone Blut geleckt haben, denn das Tanzen macht ihr bis heute Spaß. Ihr mangelte es - bis jetzt - nur an einem passenden Tanzpartner.

Simone Lugner und Christopher Dengg mit Tanzprofi Seref © Privat

Unterstützung vom Profi

"Es war schon öfter so, dass ich mit Simone auf Events war und sie Lust zu Tanzen hatte. Ich kann aber leider nicht Tanzen und er hat mich genervt, sie immer enttäuschen zu müssen", so Dengg im oe24-Talk. Das ändert sich ab sofort. Am 13. Oktober hatten Simone und Christopher ihre erste Tanzstunde. Getanzt wurde in Ernst Minars John Harris Fitness-Center - als Trainer fungierte Tanzlehrer und Choreograf Seref Ünal. "Ich möchte zumindest einen Disco Fox mit Simone tanzen können", zeigt sich Dengg ehrgeizig.

Man darf also gespannt sein, wann die beiden zum ersten Mal eine heiße Sohle auf das Parkett legen werden. Und wer weiß - vielleicht geht sich bis zum nächsten Opernball auch ein Walzer aus...