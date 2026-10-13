Amira Aly: Ihr 4-Meter-Christbaum steht schon

Oliver Pochers Ex-Frau hat ihr Haus bereits Mitte Oktober in ein Weihnachtswunderland verwandelt. Die 34-Jährige holte sich für die Dekoration sogar professionelle Unterstützung.

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Dass Amira Aly ein richtiger Weihnachtsfan ist, hat sie in den vergangenen Jahren bereits bewiesen. Doch jetzt schießt sie den Vogel ab: Das ganze Haus wird Anfang Oktober schon weihnachtlich geschmückt. Es ist erst Mitte Oktober, doch in Amira Alys Zuhause ist bereits Weihnachten ausgebrochen. Die Moderatorin konnte es offenbar kaum erwarten, ihr Haus in ein festliches Weihnachtswunderland zu verwandeln. Dafür holte sie sich sogar professionelle Unterstützung, denn ihr Motto lautet: Es soll einfach perfekt werden. Schon 2025 ließ sie es bei der Weihnachtsdeko ordentlich krachen, als ein über vier Meter hoher Weihnachtsbaum und 24 Kisten voller Baumschmuck für ihr 400 Quadratmeter großes Traumhaus zum Einsatz kamen.

Professionelle Hilfe für das Traumhaus

Dieses Jahr legt die Ex von Oliver Pocher noch früher los. Während andere gerade erst ihre Herbstdeko hervorholen, Kürbisse schnitzen oder sich auf Halloween vorbereiten, steht bei ihr der Weihnachtsbaum bereits. Auf Instagram erklärt die Moderatorin: "Für alle, die sich jetzt schon wieder beschweren: Es ist jetzt Herbst. Es ist gerade mal ein bisschen kühler. Es ist Mitte Oktober, meine Lieben, Mitte Oktober. Überlegt mal, wie schnell der Oktober dann jetzt schon wieder vorbei ist. Dann ist es ja schon November. Ja, und dann ist auch nicht mehr lange bis Dezember. Und warum sollte man diese schöne, die schönste Zeit des Jahres nur wenige Wochen genießen können? Nein, nicht mit mir!"

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In Sachen Weihnachtsdekoration überlässt sie nur ungern etwas dem Zufall. "Ich habe mir einfach Hilfe geholt dieses Jahr, denn ich möchte, dass es perfekt wird. Und ich brauche einfach Hilfe hier – auch alleine schon durch meine körperliche Verfassung Hilfe und auch jemanden, der natürlich auch einen ausgezeichneten Geschmack hat", führt Aly weiter aus.

Amira Aly © Instagram

Kulinarische Vorfreude vor der Geburt

Die Vorfreude ist der hochschwangeren Amira deutlich anzumerken. "Das wird geil. Es wird einfach heute hier der Weihnachtszauber ausbrechen. Ich drehe jetzt gleich die Weihnachtsmusik auf. Dann geht's jetzt ans Eingemachte. Ich freue mich so!", berichtet sie. Freunde und Familie unterstützen sie zu 100 Prozent bei ihrem Weihnachtswahnsinn. Auch kulinarisch ist die Weihnachtszeit bei Amira bereits eingeläutet: Vor wenigen Tagen gab es schon selbstgemachte Vanillekipferl, womit sie sich kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes einen Herzenswunsch erfüllte.