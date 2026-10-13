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Zweite Trennung

Liebes-Aus bei Real-Star Vinicius Jr.

Anna-Theresa Zehentleitner
von
Erst Rot statt Tor, jetzt das Liebes-Aus: Für Real-Madrid-Star Vinicius Junior läuft es derzeit nicht rund. Wie nun bekannt wurde, haben sich der brasilianische Fußballer und seine Freundin Virginia Fonseca erneut getrennt.
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Die Beziehung zwischen Vinicius und der brasilianischen TV-Moderatorin und Influencerin ist vorbei. Das Management der 27-Jährigen bestätigte das Liebes-Aus gegenüber dem brasilianischen Medium "Globo".

"Es gibt keinen Konflikt und keinen Streit. Sie haben einfach vereinbart, ihre Beziehung nicht länger als Paar fortzusetzen", hieß es in der Stellungnahme.

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Virginia Fonseca zählt in Brasilien zu den bekanntesten Influencerinnen und Moderatorinnen. Allein auf Instagram folgen ihr rund 56 Millionen Menschen. Für sie und Vinicius ist es nicht die erste Trennung: Bereits innerhalb des vergangenen halben Jahres war ihre Beziehung einmal zerbrochen.

Rot statt Tor bei Real Madrid

Auch sportlich sorgte Vinicius zuletzt für Schlagzeilen. Beim 1:0-Sieg von Real Madrid gegen Villarreal am Samstag schien der Brasilianer in der 71. Minute zunächst das vermeintliche 2:0 erzielt zu haben. Nach einer Überprüfung durch den Video-Assistenten wurde der Treffer jedoch aberkannt.

Auch sportlich sorgte Vinicius zuletzt für Schlagzeilen. © Hindustan Times via Getty Images

Statt des Tores sah Vinicius die Rote Karte. Bei der Aktion hatte er seinen Gegenspieler an den Haaren zurückgezogen. Anschließend entschuldigte sich der 26-Jährige auf Instagram bei seiner Mannschaft und den Fans.

Der Angreifer steht immer wieder wegen seines Verhaltens auf dem Platz in der Kritik. Verbale Auseinandersetzungen mit Gegenspielern und provokante Jubelgesten sorgen regelmäßig für Diskussionen.

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