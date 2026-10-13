Diese Tefal-Heißluftfritteuse mit Sichtfenster überzeugt

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Knusprige Pommes, frisch gebackene Pizza oder goldbraunes Ofengemüse – und das alles, ohne jedes Mal den großen Backofen einschalten zu müssen? Genau solche Küchenhelfer lieben wir. Besonders jetzt im Herbst, wenn wir wieder öfter zu Hause kochen und Lust auf warme, unkomplizierte Gerichte haben. Bei Amazon haben wir deshalb ein Angebot entdeckt, das wir uns genauer ansehen würden: Die Tefal Easy Fry XL Surface Heißluftfritteuse ist aktuell im zeitlich begrenzten Deal erhältlich.

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Was uns an diesem Modell besonders gefällt, ist die Kombination aus einer extra großen Garfläche, einem praktischen Sichtfenster und einem vergleichsweise kompakten Design. Denn während viele klassische Airfryer vor allem auf einen tiefen Garkorb setzen, bietet die Easy Fry XL Surface viel Platz in der Breite. Das macht sie gerade für Gerichte interessant, die nebeneinander liegen sollen – etwa Pizza, Gemüse oder mehrere Portionen knuspriger Snacks.

Große Garfläche: Endlich mehr Platz für Pizza und Co.

Wer regelmäßig mit einer Heißluftfritteuse kocht, kennt das Problem: Manche Lebensmittel passen einfach nicht richtig in den Korb. Besonders bei Pizza oder größeren Speisen wird es schnell eng.

Tefal Easy Fry XL Surface Hot Air Fryer - Airfryer with Viewing Window © Tefal

Die Tefal Easy Fry XL Surface setzt deshalb auf eine großzügige Garfläche, die für Lebensmittelmengen von bis zu einem Kilogramm ausgelegt ist.

Wir finden das besonders praktisch, wenn Sie nicht nur kleine Snacks zubereiten möchten, sondern auch einmal ein größeres Abendessen planen. Ob knusprige Kartoffelspalten, Hähnchen, Gemüse oder eine Pizza – die breite Fläche eröffnet viele Möglichkeiten.

Gerade für gemütliche Filmabende oder ein schnelles Abendessen nach der Arbeit klingt das für uns nach einer echten Erleichterung.

Das Sichtfenster ist für uns ein echtes Highlight

Hand aufs Herz: Wie oft öffnen Sie beim Kochen den Backofen oder die Heißluftfritteuse, nur um nachzusehen, ob das Essen schon fertig ist?

Genau deshalb gefällt uns das integrierte Sichtfenster der Tefal-Heißluftfritteuse besonders gut. Damit können Sie den Garvorgang beobachten, ohne das Gerät ständig öffnen zu müssen.

Gerade bei Pommes, Pizza oder überbackenen Gerichten ist das praktisch. Schließlich möchte niemand, dass das Essen zu dunkel wird, nur weil man einen Moment nicht aufgepasst hat.

Für uns ist das eines dieser kleinen Details, die den Küchenalltag deutlich angenehmer machen können.

Extra Crisp Technologie für knusprige Ergebnisse

Das Herzstück der Heißluftfritteuse ist die Extra Crisp Technologie. Dabei wird heiße Luft im Garraum verteilt, um Lebensmittel möglichst gleichmäßig zu garen und eine knusprige Oberfläche zu erzielen.

Das ist besonders interessant für alle, die gerne Pommes, Kartoffelecken oder andere knusprige Gerichte essen, dabei aber nicht jedes Mal größere Mengen Öl verwenden möchten.

Tefal Easy Fry XL Surface Hot Air Fryer - Airfryer with Viewing Window © Tefal

Je nach Lebensmittel kann bereits wenig oder gar kein zusätzliches Öl ausreichen. Wie knusprig das Ergebnis tatsächlich wird, hängt natürlich vom Gericht, der Menge und der gewählten Zubereitung ab.

Wir könnten uns darin jedenfalls wunderbar selbst gemachte Kartoffelspalten mit Rosmarin, knuspriges Gemüse oder kleine Pizza-Kreationen vorstellen.

Digitales Bedienfeld und Antihaftbeschichtung

Auch bei der Bedienung soll es unkompliziert bleiben. Die Tefal Easy Fry XL Surface verfügt über ein digitales Bedienfeld, über das sich die gewünschten Einstellungen vornehmen lassen.

Dazu kommt eine Antihaftbeschichtung, die verhindern soll, dass Speisen allzu leicht anhaften, und die Reinigung erleichtern kann.

Denn seien wir ehrlich: So gerne wir kochen, auf langes Schrubben nach dem Abendessen können wir gut verzichten.

Besonders schön finden wir außerdem das schwarze, moderne Design. Trotz der großen Garfläche ist das Gerät auf eine kompakte Stellfläche ausgelegt. Gerade wenn Sie keine riesige Küche haben, kann das ein wichtiger Vorteil sein.

Ein Airfryer, der auch als kleiner Pizzaofen interessant ist

Was dieses Modell für uns von vielen anderen Heißluftfritteusen unterscheidet, ist die breite Garfläche, die sich auch für Pizza eignet.

Damit könnte die Tefal Easy Fry XL Surface gerade für kleine Haushalte eine praktische Ergänzung zum klassischen Backofen sein. Wenn Sie nur eine Pizza aufbacken, ein paar Kartoffeln zubereiten oder Reste vom Vortag wieder knusprig machen möchten, ist es oft angenehm, nicht den gesamten Backofen verwenden zu müssen.

Ob dabei tatsächlich Energie gespart wird, hängt von der Zubereitungsdauer, der Temperatur und dem Vergleichsgerät ab. Für kleinere Portionen kann eine Heißluftfritteuse aber durchaus eine praktische Alternative sein.

Amazon-Deal: Warum wir uns die Tefal Easy Fry XL Surface jetzt ansehen würden

Heißluftfritteusen sind längst mehr als ein Trend. Für viele gehören sie mittlerweile zu den meistgenutzten Küchengeräten – und wir können gut verstehen, warum.

Die Tefal Easy Fry XL Surface FW4018 kombiniert eine große Garfläche für bis zu ein Kilogramm Lebensmittel mit einem Sichtfenster, digitaler Steuerung, Extra Crisp Technologie und Antihaftbeschichtung.

Besonders für alle, die gerne Pizza, Pommes und unkomplizierte Ofengerichte zubereiten, finden wir dieses Modell interessant.

Bei Amazon ist die Tefal-Heißluftfritteuse aktuell als zeitlich begrenzter Deal erhältlich. Wenn Sie schon länger über einen Airfryer nachdenken oder Ihr bisheriges Gerät zu wenig Platz bietet, würden wir uns das Angebot deshalb genauer ansehen.

Unser Tipp: Gerade mit Blick auf die kommenden gemütlichen Herbst- und Winterabende könnte sich ein vielseitiger Airfryer schnell zu einem der beliebtesten Helfer in Ihrer Küche entwickeln.

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