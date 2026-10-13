Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz zählt wieder zu den schönsten der Welt!

Der Wiener Christkindlmarkt zählt offiziell zu den zehn besten Christkindlmärkten der gesamten Welt. In einer globalen Vergleichsstudie sicherte sich Nürnberg den Gesamtsieg, während Wien als rot-weiß-rotes Aushängeschild sogar in den weltweiten Top-10 glänzt.

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Rechtzeitig vor Beginn der festlichen Jahreszeit hat das britische Portal Christmas Tree World ein weltweites Ranking der 28 bekanntesten Weihnachtsmärkte veröffentlicht. Anhand von acht konkreten Kriterien – darunter Google-Suchanfragen innerhalb von zwölf Monaten, Auftritte auf Instagram und TikTok, durchschnittliche Hotelpreise im Dezember, Marktgeschichte, Eintrittsgebühren, Standanzahl sowie die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel – wurde ein Gesamt-Score von maximal zehn Punkten errechnet.

An der weltweiten Spitze thront der Nürnberger Christkindlesmarkt mit einer Gesamtwertung von 8,20 von 10 Punkten. Doch auch Österreich darf jubeln: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz (der auf dem Portal als Vienna Christmas World bezeichnet wird) schaffte mit 6,39 Punkten souverän den Sprung auf den neunten Rang und ließ sogar internationale Metropolen wie New York mit dem Union Square hinter sich.

Das offizielle Top-10-Ranking im Überblick

Nürnberger Christkindlesmarkt, Deutschland Manchester City Christmas Market, Großbritannien Dresdner Striezelmarkt, Deutschland Winter Village im Bryant Park, New York Edinburgh Christmas Market, Großbritannien Christkindlmarket, Chicago Christkindelsmärik Straßburg, Frankreich Frankfurter Weihnachtsmarkt, Deutschland Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, Österreich Union Square Holiday Market, New York

Der Sieger aus Nürnberg blickt auf eine 398-jährige Geschichte zurück. Allein im analysierten Jahreszeitraum verzeichnete der Markt 818.200 Google-Suchanfragen, 41.700 Instagram-Beiträge und 2.800 TikTok-Videos. Rund 180 traditionelle Holzstände bieten Spezialitäten wie Rostbratwürste, Glühwein und die handgefertigten Zwetschgenmännle. Der Eintritt ist kostenlos, die nächste Öffi-Station liegt vier Gehminuten entfernt. Eine Hotelübernachtung im Dezember kostet im Schnitt 144 Pfund (rund 173 Euro). Geöffnet hat der Nürnberger Markt von Freitag, 27. November, bis Donnerstag, 24. Dezember 2026.

Weihnachtsmarkt am Hauptplatz in Nürnberg © Getty Images

Auf Platz zwei folgt überraschend Manchester mit 7,64 Punkten als bester Christkindlmarkt Großbritanniens. Das Event erstreckt sich über zehn Plätze im Stadtzentrum (darunter Albert Square, Lincoln Square, King Street, St Ann's Square, Exchange Street, New Cathedral Street, Exchange Square, Corn Exchange, Cathedral Gardens und Market Street). Im Jahr 2025 meldete der Stadtrat 274 Stände, ein 50-Meter-Riesenrad und eine Eisbahn. Die Hotels sind mit 107 Pfund pro Nacht (ca. 128 Euro) deutlich günstiger als in New York, wo rund um das Winter Village stolze 483 Pfund (ca. 580 Euro) fällig werden. Manchester öffnet von 6. November bis 22. Dezember 2026.

Weihnachtsmarkt am Albert Square, Manchester © Getty Images/Publisher Mix RF

Platz drei belegt der Dresdner Striezelmarkt mit 7,50 Punkten. Mit seiner 592-jährigen Tradition ist er der älteste Markt im Spitzenfeld und die weltweite Nummer eins für Familien. Rund 240 Stände, der berühmte Dresdner Christstollen, freier Eintritt und Hotelkosten von durchschnittlich 123 Pfund (ca. 148 Euro) zeichnen den Markt auf dem Altmarkt aus, der von 25. November bis 24. Dezember 2026 geöffnet ist.

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz © Getty Images

Wien punktet mit Flair und fairen Glühwein-Preisen

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet heuer vom 13. November bis 24. Dezember 2026. Neben dem Eislauferlebnis "Eistraum" und festlich geschmückten Ständen überzeugt Wien auch bei den Preisen für Speis und Trank: Mit umgerechnet rund 5,14 Euro (4,28 Pfund) belegt Wien im internationalen Kostenvergleich Rang neun der günstigsten Glühweine weltweit. Den billigsten Glühwein serviert Brüssel ab umgerechnet rund 2,57 Euro (2,14 Pfund), gefolgt von Köln und Straßburg mit je rund 3,07 Euro (2,56 Pfund). Für preisbewusste Reisende kürte die Studie das Nottingham Winter Wonderland zur weltweiten Nummer eins für Leistbarkeit (Gratis-Eintritt, Hotels im Schnitt um 97 Euro bzw. 81 Pfund).