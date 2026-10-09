Diese Christkindlmärkte in Wien sperren schon bald auf

Die Weihnachtszeit rückt schneller näher, als man denkt: Schon in weniger als einem Monat öffnen die ersten Christkindlmärkte in Wien ihre Pforten.

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Bald hüllt sich Wien wieder in ein funkelndes Meer aus Lichtern und der unwiderstehliche Duft von gebrannten Mandeln, Langos und heißem Glühwein weht durch die Gassen. Auch 2026 verwandelt sich die österreichische Hauptstadt ab Anfang November in eine magische Weihnachtswelt. Schon ab dem 6. November ist es so weit: Die ersten Wiener Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln, Staunen und Genießen ein.

Diese Weihnachtsmärkte sperren am 6. November 2026 auf

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn © Getty Images

Wer die besinnliche Zeit nicht mehr abwarten kann, für den haben wir gute Nachrichten: Bereits am Freitag, den 6. November 2026, öffnen die ersten Märkte ihre Pforten:

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: Einer der wohl prunkvollsten Märkte Wiens. Vor kaiserlicher Kulisse könnt ihr hier zwischen edlem Kunsthandwerk und regionalen Schmankerln flanieren. (Geöffnet sogar bis zum 6. Jänner 2027)

Weihnachtsdorf am Stephansplatz: Mitten im Herzen der City wird ebenfalls schon am 6. November die erste Tasse Punsch ausgeschenkt. Geöffnet ist der Markt bis zum 26. Dezember 2026.

Der große Start am 13. November 2026

Eine Woche später gibt es in der Stadt kein Halten mehr. Am 13. November sperrt der Großteil der Wiener Christkindlmärkte auf:

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz: Der größte und berühmteste Markt der Stadt feiert sein Opening. Freut euch auf rund 150 Stände, das Riesenrad, den hell erleuchteten Herzerlbaum im Park und natürlich den Wiener Eistraum, bei dem ihr auf Schlittschuhen durch den romantisch beleuchteten Rathauspark gleiten könnt. Der Christkindlmarkt hat bis zum 26. Dezember 2026 geöffnet.

Art Advent am Karlsplatz: Vor der wunderschönen Karlskirche öffnet das Paradies für alle Fans von echtem Kunsthandwerk, Bio-Gastronomie und der berühmten Kinder-Strohlandschaft. Geöffnet bis zum 23. Dezember 2026.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg: Für viele Einheimische der absolute Favorit. In den charmanten Biedermeiergassen des 7. Bezirks bummelt es sich besonders stimmungsvoll. Geöffnet bis zum 23. Dezember 2026.

Weitere Highlights am 13. November: Auch das gemütliche Weihnachtsdorf am Uni-Campus (Altes AKH), der Genuss-Markt Am Hof und der idyllische Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark starten an diesem Tag in die Saison.

Wer den traditionellen Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung liebt, dieser zieht exakt einen Tag später, am 14. November, nach

Christkindlmarkt am Rathausplatz © Getty Images

Ab 20. November

Ende November runden dann weitere Märkte das Angebot ab. Ab dem 20. November 2026 gesellen sich hinzu:

Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz: Eingebettet zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum erwartet euch hier eine besonders prunkvolle Atmosphäre.

Weihnachtsmarkt am Belvedere: Romantik pur mit dem spiegelnden Wasserbassin und dem barocken Schloss im Hintergrund.

Wintermarkt am Riesenradplatz (Prater): Unter dem Motto "Der Prater rockt" gibt es hier statt besinnlichen Chören coole Live-Acts, deftiges Essen und ordentlich Stimmung bis zum 6. Jänner 2027.