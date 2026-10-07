Über 80 Euro für einen Skitag! So teuer wird das Skifahren diesen Winter

Noch ist kein Schnee in Sicht, doch die Skisaison 2026/27 rückt näher. Viele Bergbahnen haben ihre Preise bereits veröffentlicht – und in mehreren großen Skigebieten kostet die Erwachsenen-Tageskarte mehr als 80 Euro. Wo es besonders teuer wird und wo sich noch sparen lässt.

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Die ersten Skitage planen, die Ausrüstung überprüfen und den Winterurlaub buchen: Für Wintersportfans beginnt die Saison lange vor dem ersten Schnee im Tal. Auch beim Skipass lohnt sich schon jetzt ein Blick auf die Preise.

Ein Vergleich von 55 Tageskartentarifen für die Wintersaison 2026/27 zeigt eine große Preisspanne. Verglichen wurden ganze Skitage für Erwachsene zum Vollpreis in der Haupt- beziehungsweise teuersten regulären Saison. Gästekartenrabatte, Frühbucheraktionen und das Pfand für die Chipkarte sind dabei nicht eingerechnet.

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Sölden liegt bei den bestätigten Tagespreisen vorne

Unter den geprüften regulären Tarifen steht Sölden mit 86,50 Euro derzeit an der absoluten Spitze. Dieser Preis gilt in der Topsaison vom 19. Dezember bis 6. Jänner sowie vom 30. Jänner bis 26. Februar. In der Hauptsaison werden 84,50 Euro fällig, in der Vorsaison 81 Euro. Zwei Erwachsene zahlen in der Topsaison somit allein für die Tageskarten 173 Euro – Verpflegung, Anreise und ein möglicher Skiverleih kommen dazu.

Auch am Arlberg muss man heuer tief in die Tasche greifen. Hier kostet die reguläre Tageskarte in der Hauptsaison 85 Euro. In der vergangenen Saison waren es 81,50 Euro, das entspricht einer Steigerung von rund 4,3 Prozent. KitzSki, Ischgl/Samnaun und Hochzillertal–Hochfügen–Spieljoch liegen beim verglichenen Vollpreis bei jeweils 83 Euro. In Hochzillertal kommt man um einen Euro günstiger davon, hier hat die Gästekarte einen Preis von 82 Euro.

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Hier kostet der Skitag weniger

Einige bekannte Urlaubsgebiete liegen deutlich unter den Spitzenpreisen. Für Nassfeld, Gerlitzen, Bad Kleinkirchheim und Katschberg sind jeweils 73 Euro veröffentlicht. Auf der Turracher Höhe kostet der Skitag 72,50 Euro. In der Steiermark verlangen Lachtal, Tauplitz und Riesneralm jeweils 62 Euro.

Wer ein kleineres Gebiet ins Auge fasst, findet auch Tageskarten unter 50 Euro: Hoch-Imst kostet in der Hauptsaison 49,40 Euro, Dreiländereck, Klippitztörl und Petzen jeweils 49 Euro. Am Venet sind es 44 Euro. Wie viele Pisten und Anlagen eine Karte erschließt, sollte bei der Auswahl allerdings ebenso zählen wie der Preis.

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In Ischgl gibt es sogar eine 100-Euro-Tageskarte

Eine Besonderheit wartet zum Saisonopening: Am 28. November 2026 kostet die Tageskarte in Ischgl inklusive Westlife-Konzert 100 Euro für Erwachsene. Eine Tageskarte ohne Konzert wird an diesem Veranstaltungstag nicht angeboten. Der Betrag gehört deshalb gesondert betrachtet – der reguläre Tagespreis für Ischgl/Samnaun beträgt 83 Euro.

Beim Vorverkauf lassen sich Hunderte Euro sparen

Für alle, die häufig auf der Piste stehen, lohnt sich der Blick auf Saisonkarten und deren Verkaufsfristen. Die Snow Card Tirol kostet für Erwachsene bis 31. Oktober etwa 1.080 Euro, danach 1.227 Euro. Das sind 147 Euro Unterschied.

Noch größer ist der Abstand beim Arlberg: Im Vorverkauf vom 27. November bis 10. Dezember kostet die Saisonkarte 840 Euro, zum Normaltarif 1.272 Euro. Die Ersparnis beträgt hier sogar 432 Euro. Welche Karte sich rechnet, hängt vom Geltungsbereich und der Zahl der geplanten Skitage ab.

Auch bei festen Kassentarifen gibt es Sparmöglichkeiten: Sölden bietet günstigere Onlinepreise bis fünf Tage vor dem ersten Skitag an. Ab vier Tagen vorher gilt auch online der Kassentarif. Wer seinen Termin schon kennt, kann den Unterschied also bereits jetzt prüfen.