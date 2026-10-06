Geheimtipp: In diesem Skigebiet fahren Kinder GRATIS

Ein Skiurlaub mit der ganzen Familie kann schnell ins Geld gehen: Skipässe, Ausrüstung und die eine oder andere Hütteneinkehr summieren sich rasch. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: In einem bekannten österreichischen Skigebiet fahren Kinder mit einem besonderen Angebot sogar gratis.

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Für viele Familien ist der Skiurlaub längst zum Luxus geworden. Für viele Eltern stellt sich deshalb jedes Jahr aufs Neue die Frage, ob sich ein Skiurlaub überhaupt noch ausgeht. Doch die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental hat ein besonderes Angebot geschnürt, das die Urlaubskasse ordentlich entlasten kann. Mit den neuen "MiniSkiWochen" am Wilden Kaiser machen Kinder unter sechs Jahren komplett kostenlos Urlaub.

Die MiniSkiWochen

Häufig scheitert der Einstieg in den Skisport bereits im frühen Kindesalter an den hohen Erstinvestitionen, bevor überhaupt feststeht, ob der Nachwuchs dauerhaft Freude am Wintersport findet. Vor diesem Hintergrund setzt die Tiroler Tourismusregion Wilder Kaiser mit ihren bekannten Orten Ellmau, Going, Scheffau und Söll ein deutliches Zeichen. Das neue Programm soll Eltern dabei unterstützen, ihren Kindern die Faszination des Skifahrens ohne zusätzliche Kostenbelastung näherzubringen.

Bei den neu ins Leben gerufenen MiniSkiWochen reisen Kinder unter sechs Jahren in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen völlig kostenlos mit – vom Skikurs bis zum Hotelzimmer.

Skifahren © Getty Images

Alle Leistungen für Kinder unter sechs Jahren inkludiert

Das Angebot der MiniSkiWochen zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur einzelne Vergünstigungen bietet, sondern alle wesentlichen Bestandteile eines Skiurlaubs bündelt. Familien müssen vor Ort keine versteckten Nebenkosten für den Einstieg der jüngsten Familienmitglieder befürchten.

Kostenlose Unterkunft: Der Aufenthalt für Kinder unter sechs Jahren ist im gebuchten Quartier in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen kostenlos.

Der Aufenthalt für Kinder unter sechs Jahren ist im gebuchten Quartier in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen kostenlos. Gratis-Skipass: Die Benützung der Aufstiegshilfen und Lifte ist für die teilnehmenden Kinder über die gesamte Aufenthaltsdauer kostenlos.

Die Benützung der Aufstiegshilfen und Lifte ist für die teilnehmenden Kinder über die gesamte Aufenthaltsdauer kostenlos. Komplette Ausrüstung: Skier, Skischuhe, Stöcke und Helm werden für den gesamten Zeitraum ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt.

Skier, Skischuhe, Stöcke und Helm werden für den gesamten Zeitraum ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt. Professionelle Skischule: Qualifizierte Skilehrerinnen und Skilehrer vermitteln die Grundlagen des Schneesports mit kindgerechten Methoden.

Qualifizierte Skilehrerinnen und Skilehrer vermitteln die Grundlagen des Schneesports mit kindgerechten Methoden. Umfassende Betreuung: Eine professionelle Begleitung sorgt dafür, dass Eltern freie Stunden auf den Pisten verbringen können, während der Nachwuchs bestens versorgt ist.

Feste Aktionszeiträume

Damit Familien diesen Preisvorteil optimal nutzen können, stehen zwei Zeiträume im Winterkalender 2026/27 zur Auswahl:

5. Dezember bis 18. Dezember 2026

27. Februar bis 29. März 2027

Vielseitiges Rahmenprogramm abseits der Piste

Wilder Kaiser © Getty Images

Neben den Aktivitäten auf den präparierten Pisten rückt das Angebot auch abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten in den Mittelpunkt. Denn ein gelungener Urlaubstag muss nicht immer auf zwei Skiern enden: Wer eine Pause vom Pistentrubel sucht, kann durch die verschneite Tiroler Landschaft wandern, auf bestens präparierten Rodelstrecken ins Tal sausen oder es bei einer gemütlichen Pferdeschlittenfahrt deutlich beschaulicher angehen. Ein besonderes Erlebnis verspricht zudem das Lamatrekking, bei dem die Winterlandschaft auf ganz besondere Art entdeckt werden kann.

Der Wilde Kaiser zeigt damit: Winterurlaub für Familien soll nicht zum Luxus werden. Denn nur wenn Wintersport leistbar bleibt, kann die Begeisterung für Schnee, Berge und Pisten auch an die nächste Generation weitergegeben werden.