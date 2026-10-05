Wintersport
Ski-Saison 2026/27: Wann Österreichs größte Skigebiete öffnen
Der Winter kommt immer näher und lässt die Vorfreude bei Wintersportfans steigen. Doch wann geht es in Österreich tatsächlich wieder los? Während auf einigen Gletschern schon im Oktober die ersten Schwünge möglich sind, starten die meisten großen Skigebiete zwischen Ende November und Anfang Dezember. Dabei gilt: Ein offizieller Saisonstart bedeutet nicht automatisch, dass bereits das komplette Skigebiet geöffnet ist. Gerade bei frühen Terminen kann es zunächst Teilbetrieb geben und Wetter und Schneelage können die Termine noch verändern.
Schon im Oktober: Sölden, Hintertux & Co.
Wer nicht bis zum Winter warten möchte, hat vor allem auf den österreichischen Gletschern Chancen.
- Hintertuxer Gletscher: ab 2. Oktober 2026
- Stubaier Gletscher: ab 9. Oktober 2026
- Kitzsteinhorn Kaprun: ab 10. Oktober 2026
- Sölden Gletscher: ab Mitte Oktober 2026
Auch der Pitztaler Gletscher läuft bereits seit Ende September.
November: Die ersten großen Skigebiete öffnen
Kitzbühel – ab 6. November
KitzSki gehört traditionell zu den frühen Startern. Am Resterkogel soll es bereits ab 6. November losgehen. Am Hahnenkamm ist zunächst ein erstes Skiwochenende ab 21. November geplant, der durchgehende Betrieb folgt ab 27. November.
Obergurgl-Hochgurgl – ab 19. November
Das hoch gelegene Skigebiet in den Ötztaler Alpen startet am 19. November 2026 in die neue Saison. Damit gehört Gurgl zu den ersten großen Nicht-Gletschergebieten Österreichs.
Obertauern – ab 20. November
In Obertauern soll die Saison am 20. November 2026 beginnen. Das Salzburger Skigebiet zählt damit ebenfalls zu den Frühstartern unter den großen Wintersportdestinationen.
Ischgl – ab 26. November
In der Silvretta Arena Ischgl ist der erste Skitag für 26. November 2026 angesetzt. Nur zwei Tage später, am 28. November, soll beim traditionellen Opening Concert auch offiziell in die Saison gestartet werden.
Ende November: Jetzt wird es voll auf den Pisten
Saalbach Hinterglemm – ab 27. November
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn startet voraussichtlich am 27. November 2026. Damit beginnt auch in einem der größten Skigebiete Österreichs die Wintersaison.
Schladming-Dachstein – Ende November
Auch die Schladminger 4-Berge-Skischaukel soll Ende November in die Saison starten. Dazu gehören Planai, Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm.
Dezember: Die großen Klassiker folgen
Ski Arlberg – ab 2. Dezember
Am 2. Dezember 2026 soll die Saison in St. Anton am Arlberg sowie in Lech Zürs starten. Warth-Schröcken folgt am 4. Dezember.
Serfaus-Fiss-Ladis – ab 4. Dezember
In Serfaus-Fiss-Ladis ist der Saisonstart für 4. Dezember geplant. Zunächst ist Teilbetrieb vorgesehen, ab 19. Dezember soll das Gebiet durchgehend geöffnet sein.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental – ab 5. Dezember
Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental startet am 5. Dezember 2026. Damit geht auch eines der großen Skigebiete Tirols in die Wintersaison.
Hochkönig – ab 5. Dezember
Im SalzburgerLand soll es am 5. Dezember 2026 losgehen.
Die genannten Termine sind geplante Saisonstarts. Gerade im Herbst und zu Beginn der Wintersaison kann sich je nach Schnee- und Wetterlage noch einiges ändern. Außerdem bedeutet ein Saisonstart nicht zwingend, dass bereits alle Lifte und Pisten geöffnet sind. Vor der Abfahrt sollte deshalb immer der aktuelle Status des jeweiligen Skigebiets geprüft werden.
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