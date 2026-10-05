Ski-Saison 2026/27: Wann Österreichs größte Skigebiete öffnen

Der Winter kommt näher: Die ersten Gletscher starten bereits im Oktober, die großen Skigebiete folgen ab November. Das sind die wichtigsten Saisonstarts im Überblick.

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Der Winter kommt immer näher und lässt die Vorfreude bei Wintersportfans steigen. Doch wann geht es in Österreich tatsächlich wieder los? Während auf einigen Gletschern schon im Oktober die ersten Schwünge möglich sind, starten die meisten großen Skigebiete zwischen Ende November und Anfang Dezember. Dabei gilt: Ein offizieller Saisonstart bedeutet nicht automatisch, dass bereits das komplette Skigebiet geöffnet ist. Gerade bei frühen Terminen kann es zunächst Teilbetrieb geben und Wetter und Schneelage können die Termine noch verändern.

Schon im Oktober: Sölden, Hintertux & Co.

Sölden, Tirol, Österreich © Getty Images/iStockphoto

Wer nicht bis zum Winter warten möchte, hat vor allem auf den österreichischen Gletschern Chancen.



- Hintertuxer Gletscher: ab 2. Oktober 2026

- Stubaier Gletscher: ab 9. Oktober 2026

- Kitzsteinhorn Kaprun: ab 10. Oktober 2026

- Sölden Gletscher: ab Mitte Oktober 2026



Auch der Pitztaler Gletscher läuft bereits seit Ende September.

November: Die ersten großen Skigebiete öffnen

Kitzbüheler Alpen © Getty Images/Westend61

Kitzbühel – ab 6. November

KitzSki gehört traditionell zu den frühen Startern. Am Resterkogel soll es bereits ab 6. November losgehen. Am Hahnenkamm ist zunächst ein erstes Skiwochenende ab 21. November geplant, der durchgehende Betrieb folgt ab 27. November.

Obergurgl-Hochgurgl – ab 19. November

Das hoch gelegene Skigebiet in den Ötztaler Alpen startet am 19. November 2026 in die neue Saison. Damit gehört Gurgl zu den ersten großen Nicht-Gletschergebieten Österreichs.

Obertauern – ab 20. November

In Obertauern soll die Saison am 20. November 2026 beginnen. Das Salzburger Skigebiet zählt damit ebenfalls zu den Frühstartern unter den großen Wintersportdestinationen.

Ischgl – ab 26. November

In der Silvretta Arena Ischgl ist der erste Skitag für 26. November 2026 angesetzt. Nur zwei Tage später, am 28. November, soll beim traditionellen Opening Concert auch offiziell in die Saison gestartet werden.

Ende November: Jetzt wird es voll auf den Pisten

Haus im Ennstal, Schladming-Dachstein © Getty Images

Saalbach Hinterglemm – ab 27. November

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn startet voraussichtlich am 27. November 2026. Damit beginnt auch in einem der größten Skigebiete Österreichs die Wintersaison.

Schladming-Dachstein – Ende November

Auch die Schladminger 4-Berge-Skischaukel soll Ende November in die Saison starten. Dazu gehören Planai, Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm.

Dezember: Die großen Klassiker folgen

Winterlandschaft, Arlberg © Getty Images/iStockphoto

Ski Arlberg – ab 2. Dezember

Am 2. Dezember 2026 soll die Saison in St. Anton am Arlberg sowie in Lech Zürs starten. Warth-Schröcken folgt am 4. Dezember.

Serfaus-Fiss-Ladis – ab 4. Dezember

In Serfaus-Fiss-Ladis ist der Saisonstart für 4. Dezember geplant. Zunächst ist Teilbetrieb vorgesehen, ab 19. Dezember soll das Gebiet durchgehend geöffnet sein.

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental – ab 5. Dezember

Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental startet am 5. Dezember 2026. Damit geht auch eines der großen Skigebiete Tirols in die Wintersaison.

Hochkönig – ab 5. Dezember

Im SalzburgerLand soll es am 5. Dezember 2026 losgehen.

Die genannten Termine sind geplante Saisonstarts. Gerade im Herbst und zu Beginn der Wintersaison kann sich je nach Schnee- und Wetterlage noch einiges ändern. Außerdem bedeutet ein Saisonstart nicht zwingend, dass bereits alle Lifte und Pisten geöffnet sind. Vor der Abfahrt sollte deshalb immer der aktuelle Status des jeweiligen Skigebiets geprüft werden.