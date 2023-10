Sexueller Missbrauchsversuch: Polizei sucht diesen Mann

Der gesuchte Mann soll zwei flüchtende Buben mit dem Rad verfolgt haben.

Ein bislang unbekannter Täter soll am 25. August zwei Buben in Biedermannsdorf unsittlich angesprochen und versucht haben, diese anzufassen. Auch soll er die vor ihm davon laufenden Minderjährigen mit seinem Fahrrad verfolgt haben.



Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt ordnete die Veröffentlichung des Lichtbildes an. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Wiener Neudorf, Telefonnummer 059133-3344, erbeten.

Es gilt die Unschuldsvermutung