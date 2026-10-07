Wiener Christkindlmarkt zählt zu den besten in Europa für 2026

Ist es noch zu früh für Weihnachtsmärkte? Wir finden: ganz und gar nicht. Wer schon jetzt Lust auf Adventstimmung hat, dürfte sich über das neue Ranking von "Travel + Leisure" freuen. Das Reisemagazin hat die besten Weihnachtsmärkte Europas für 2026 gekürt – zwei aus Österreich schaffen es in die Top 10.

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Weihnachten kommt schneller, als man denkt, und damit beginnt für viele auch die schönste Zeit des Jahres. Und was könnte besser zur Einstimmung auf das Fest passen als ein Besuch auf stimmungsvollen Christkindlmärkten? Zwischen duftendem Glühwein, funkelnden Lichtern und festlicher Atmosphäre kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf. Welche Weihnachtsmärkte 2026 besonders einen Besuch wert sind, hat das Reisemagazin Travel + Leisure jetzt verraten.

Platz 1: Nürnberg, Deutschland

Christkindlesmart Nürnberg © Getty Images

Keine Liste der schönsten Weihnachtsmärkte Europas wäre vollständig ohne den Nürnberger Christkindlesmarkt, dessen Geschichte bis ins Jahr 1530 zurückreicht. Zwischen festlich geschmückten Ständen entdecken Besucher handgefertigten Weihnachtsschmuck, kunstvolle Holzarbeiten und zahlreiche regionale Spezialitäten. Unbedingt probieren sollte man die berühmten Nürnberger Bratwürste und den traditionellen Lebkuchen, am besten mit einer Tasse dampfendem Glühwein in der Hand.



Wann: 27.11.2026-24.12.2026

Platz 2: Rathausplatz, Wien, Österreich

Rathausplatz, Wien © Getty Images

In Wien sorgen zahlreiche Weihnachtsmärkte für festliche Stimmung. Besonders hervorgehoben wird vom Reisemagazin der Christkindlmarkt am Rathausplatz, einer der größten und bekanntesten Märkte der Stadt. Vor der imposanten Kulisse des Wiener Rathauses erwartet Besucher ein buntes Programm: Internationale Chöre stimmen mit Weihnachtsliedern auf das Fest ein, für die jüngsten Gäste gibt es einen eigenen Bereich mit verschiedenen Aktivitäten und an den zahlreichen Ständen werden Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und kulinarische Köstlichkeiten angeboten.



Wann: 13.11.2026-26.12.2026

Platz 3: Zürich, Schweiz

Zürich © Getty Images

Auch ein Schweizer Weihnachtsmarkt schafft es aufs Siegertreppchen. Zehn Jahre lang war dieser Weihnachtsmarkt unter dem Namen "Weihnachtsdorf" bekannt. Für 2026 wurde er unter einem neuen Betreiber in "Bellevue Noël" umbenannt – am festlichen Erlebnis soll sich jedoch wenig ändern. Die Lage könnte kaum stimmungsvoller sein: Mit Blick auf den Zürichsee und das Opernhaus Zürich im Hintergrund bildet ein imposanter Weihnachtskranz aus Schweizer Holz das Herzstück des Marktes.



Wann: 19.11.2026-23.12.2026

Platz 4: Salzburg, Österreich

Salzburg © Getty Images

Ein weiterer österreichischer Christkindlmarkt hat es in die Top 10 geschafft: der Christkindlmarkt am Domplatz in der Salzburger Altstadt. Vor der beeindruckenden Kulisse des Salzburger Doms sorgen rund 100 Marktstände für festliche Stimmung. Darüber hinaus erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Chorkonzerten, musikalischen Darbietungen, Kinderlesungen, Krampusumzügen und vielem mehr.



Wann: 19.11.2026-1.1.2027

Platz 5: Straßburg, Frankreich

Straßburg © Getty Images

Die selbsternannte "Hauptstadt der Weihnacht" darf auf dieser Liste natürlich nicht fehlen. Mit dem historischen Markt rund um das beeindruckende Straßburger Münster, den dekorierten Fachwerkhäusern und dem gigantischen Baum auf dem Place Kléber ist die elsässische Metropole der Inbegriff der Weihnachtsmagie.

Platz 6: Prag, Tschechien

Prag © Getty Images/Westend61

Die Goldene Stadt verwandelt sich im Dezember in ein wahres Wintermärchen. Die beiden Hauptmärkte am Altstädter Ring und am Wenzelsplatz liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Die Kulisse ist wunderschön: Der imposante Weihnachtsbaum auf dem Altstädter Ring steht direkt vor der gotischen Teynkirche und der berühmten Astronomischen Uhr. Zwischen den Holzhütten finden sich Schafsfelle, traditionelles Holzspielzeug und böhmisches Kristall.



Wann: 28.11.2026-6.1.2027

Platz 7: Tallinn, Estland

Tallinn © Getty Images

Wer sich echte weiße Weihnachten wünscht, sollte ins Baltikum reisen. Tallinn rühmt sich damit, bereits 1441 den ersten öffentlichen Weihnachtsbaum Europas aufgestellt zu haben. Der Markt auf dem malerischen Rathausplatz (Raekoja plats) wirkt wie ein Wintermärchen aus einer längst vergangenen Zeit. Umgeben von pastellfarbenen mittelalterlichen Kaufmannshäusern und meistens unter einer dicken Schneedecke, taucht man in eine andere Welt ein.



Wann: 20.11.2026-6.1.2027

Platz 8: Bratislava, Slowakei

Bratislava © Getty Images

Der große Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz von Bratislava ist zweifellos einen Besuch wert. Wer in der slowakischen Hauptstadt unterwegs ist, sollte jedoch auch dem Weihnachtswald am Primaciálne námestie einen Besuch abstatten. Dort schmücken lokale Schulkinder Dutzende Weihnachtsbäume, die anschließend an Familien und Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Eine schöne Tradition, die den Gedanken des Schenkens und der Nächstenliebe in den Mittelpunkt der Adventzeit rückt.



Wann: 27.11.2026-3.1.2027

Platz 9: Berlin, Deutschland

Berlin © Getty Images

Der "WeihnachtsZauber" am Gendarmenmarkt zählt dank seiner beeindruckenden Kulisse zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten Europas. Eingebettet zwischen dem Deutschen Dom, dem Französischen Dom und dem Konzerthaus Berlin, findet der Markt mitten im Herzen der historischen Berliner Innenstadt statt. Besucher genießen hier nicht nur festliche Atmosphäre, sondern auch den Blick auf einige der bedeutendsten und schönsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt.



Wann: 23.11.2026-31.12.2026

Platz 10: Bozen, Italien

Bozen © Getty Images

Auch der Weihnachtsmarkt in Bozen hat es auf die Liste geschafft. Beim Weihnachtsmarkt steht die regionale Identität im Mittelpunkt: Sämtliche angebotenen Produkte werden in Südtirol hergestellt oder verarbeitet – von kuscheligen Wollsocken über traditionelles Kunsthandwerk bis hin zu duftenden Kräuterseifen. Wer hier ein Souvenir kauft, nimmt also garantiert ein Stück Südtirol mit nach Hause.



Wann: 27.11.2026-6.1.2027