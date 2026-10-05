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Feuershow: Kelten-Nacht im MAMUZ

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Am Feuer soll fulminant gefeiert werden.
© Roman Jandl
Am 10. Oktober erstrahlt das archäologische Freigelände des MAMUZ von 17 bis 22 Uhr bei der "Nacht der keltischen Feuer" mit Fackeln und Lagerfeuern in einer einzigartigen Atmosphäre.
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Besucher erwartet eine Zeitreise in die Welt der Kelten – mit historischen Darbietungen, traditionellem Handwerk, spannende Musik und Geschichten, einer spektakulären Feuershow sowie abwechslungsreiche Mitmachstationen für die ganze Familie.

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Im Mittelpunkt der Nacht der keltischen Feuer stehen die Darsteller des keltischen Lebens, die den Alltag vor über 2.000 Jahren lebendig werden lassen. Sie zeigen, wie die Menschen damals lebten, arbeiteten und feierten. Ein besonderes Schaustück sowie eine mitreißende Feuershow zählen zu den Höhepunkten des Abends und geben faszinierende Einblicke in längst vergangene Epochen.

Keltisches Handwerk hautnah

Rund um das für die Kelten so zentrale Element Feuer präsentieren Handwerker historische Techniken und traditionelles Wissen. Besucher erleben, wie Bier gebraut wird, Räucherwaren verwendet werden, das traditionelle Ritschert über dem Feuer köchelt, Wolle gefärbt und Metall geschmiedet wird oder kunstvolle Objekte aus Bronze gegossen werden. Die eindrucksvollen Vorführungen machen Geschichte mit allen Sinnen erlebbar.

Hören und mitmachen

Für die passende Atmosphäre sorgen Harfen- und Flötenklänge, während Geschichtenerzähler spannende Sagen, Heldenepen und Mythen aus der Welt der Kelten zum Leben erwecken. Die Verbindung aus Feuer, Musik, Handwerk und Erzählkunst verwandelt das archäologische Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn/Zaya in eine faszinierende Erlebniswelt.

Auch Familien und Kinder dürfen sich auf zahlreiche Mitmachstationen freuen. Beim Zinngießen, Kerzenrollen oder Holzprägen können junge Besucher selbst aktiv werden und historische Handwerkskunst ausprobieren. Den krönenden Abschluss bildet eine fulminante Feuershow zu packender Musik.

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