DIESES Hochzeits-Menü feiert das ganze Internet

Eigentlich gibt es bei Hochzeiten feines Dinner und aufwendige Menüs. Dieses Brautpaar macht es anders – und serviert seinen Gästen stattdessen ein riesiges McDonald’s-Buffet. Die Aufnahmen davon sorgen auf Instagram für Begeisterung.

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Auf dem Buffet steht alles, was das McDonald’s-Herz begehrt: Burger, Pommes, Chicken Nuggets und verschiedene Saucen. Selbst bei der Präsentation bleibt das Brautpaar der Fast-Food-Idee treu.

Die Verpackungen sind extra für die Hochzeit gestaltet. Auf den weißen Schachteln ist ein Foto des Brautpaares vor einem McDonald’s zu sehen, dazu das Hochzeitsdatum. Auch das Buffet selbst ist passend dekoriert.

Vom Brauttanz direkt zum Burger-Buffet

Während das Brautpaar ausgelassen tanzt und vor dem Buffet posiert, greifen auch die Gäste ordentlich zu. Der McDonald’s-Snack scheint bei der Hochzeitsgesellschaft jedenfalls bestens anzukommen.

Und vielleicht ist genau das der Charme an der ungewöhnlichen Idee: Statt eines teuren Menüs gibt es etwas, das praktisch jeder kennt, schnell serviert ist und für viele Gäste ein echtes Highlight sein dürfte.

Instagram feiert die McDonald's-Hochzeit

Das entsprechende Reel auf Instagram kommt jedenfalls gut an. In den Kommentaren wird die Hochzeit unter anderem als "Traumhochzeit" gefeiert. Andere schreiben "Mr. und Mrs. McDonald’s" oder zeigen sich direkt inspiriert: "Sieht so aus, als hätte ich gerade das perfekte Menü für meine Hochzeit gefunden."

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Das Brautpaar selbst wirkt jedenfalls rundum glücklich mit seiner ungewöhnlichen Hochzeits-Idee.

Vielleicht eine Inspiration für die nächste Hochzeit?

Hochzeit muss offenbar nicht immer Edel-Catering und ein mehrgängiges Dinner bedeuten. Wer ohnehin ein großer McDonald’s-Fan ist, könnte aus dem Late-Night-Snack sogar einen der Höhepunkte des Abends machen.

Denn eines zeigt das Video ziemlich deutlich: Teuer heißt nicht automatisch besser – manchmal sorgen Burger, Pommes und Nuggets für die glücklichsten Gäste.