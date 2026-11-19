Du hast noch offene Urlaubstage auf dem Konto und willst dem grauen Alltag so günstig wie möglich entfliehen? Mit diesen fünf genialen Reisezielen für Winter und Frühling verwandelst du schon zwei bis fünf Tage Resturlaub in unvergessliche Kurzferien.

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Das Jahresende rückt näher und auf zahlreichen Urlaubskonten schlummern noch unverbrauchte Tage. Wer diese jetzt geschickt für einen Trip zum Jahresausklang oder für die ersten Monate im neuen Jahr einsetzt, profitiert doppelt: Außerhalb der Hauptreisezeiten ist nicht nur weniger los, sondern es lässt sich je nach Destination auch viel Geld sparen.

Das zeigt auch der aktuelle "NowNext Reise-Report 2026/27" der Buchungsplattform Omio ganz deutlich:

34 Prozent der Reisenden (laut Auswertung) wollen künftig ganz gezielt in der Nebensaison Urlaub machen, um die Kosten zu drücken.

der Reisenden (laut Auswertung) wollen künftig ganz gezielt in der Nebensaison Urlaub machen, um die Kosten zu drücken. 24 Prozent setzen verstärkt auf Schnäppchen-Suche oder eine flexiblere Reiseplanung.

Ob leuchtende Weihnachtsmärkte im Elsass, spektakuläre Wal-Beobachtungen in Nordnorwegen oder frühsommerliche Hitze auf den Kanaren: Omio hat fünf Top-Destinationen zusammengestellt, die zeigen, wie man mit minimalem Urlaubseinsatz das Maximum herausholt.

1. Straßburg: Fachwerk-Romantik und ältester Weihnachtsmarkt Frankreichs

Straßburg © Getty Images

Mit nur wenigen freien Tagen lässt sich im elsässischen Straßburg enorm viel erleben. Besonders in der Adventzeit verzaubert die Stadt ihre Besucher: Am 27. November 2026 eröffnet auf der Place Broglie der traditionsreiche "Christkindelsmärik". Er reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück und gilt damit als ältester Weihnachtsmarkt Frankreichs. Insgesamt verteilt sich das Geschehen auf acht Märkte in der gesamten Altstadt, was einen entspannten Bummel von Platz zu Platz ermöglicht.

Abseits des Weihnachtstrubels lohnt sich eine Bootstour auf dem Fluss Ill, die direkt durch das berühmte Viertel "La Petite France" mit seinen malerischen Kanälen und historischen Fachwerkhäusern führt. Kulturinteressierte finden im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst eine ruhige Alternative, bevor der Abend gemütlich in einer traditionellen elsässischen "Winstub" ausklingt. Als zusätzlicher Tagesausflug empfiehlt sich ein Abstecher ins nahe gelegene Colmar, dessen bunte Fachwerkbauten im Advent ebenfalls festlich geschmückt sind.

Idealer Reisezeitraum: 03.12. bis 06.12.2026 (perfekt für die Weihnachtsmärkte und die geschmückte Altstadt).

03.12. bis 06.12.2026 (perfekt für die Weihnachtsmärkte und die geschmückte Altstadt). Urlaubseinsatz: Mit nur 2 Tagen Resturlaub lässt sich ein verlängertes Wochenende zu einem 5-Tage-Trip ausbauen.

2. Tromsø: Wal-Safaris am Tag und Polarlichter in der Nacht

Tromsø © Getty Images/Cavan Images RF

Rund 350 Kilometer nördlich des Polarkreises liegt das norwegische Tromsø – einer der besten Orte Europas, um das Naturschauspiel der Polarlichter zu beobachten. Im Jänner herrscht hier noch die Polarnacht: Die Sonnenscheibe bleibt den gesamten Tag unterhalb des Horizonts, sodass es weder Sonnenaufgang noch Sonnenuntergang gibt. Stattdessen taucht zur Mittagszeit ein mystischer blauer Dämmerschein die verschneiten Fjorde und Berge in ein einzigartiges Licht, ehe die Dunkelheit zurückkehrt.

Diese Phase ist ideal für Wal-Safaris: Ausgestattet mit Thermo-Schwimmanzug und Heißgetränken an Bord geht es hinaus in die Fjorde, wo sich Buckelwale und Orcas zeigen. Tagsüber bietet die Seilbahn auf den Hausberg Storsteinen ein spektakuläres Panorama über die Stadt und die berühmte Eismeerkathedrale, während am Abend geführte Touren oder Ausflüge auf eigene Faust an den Stadtrand zur Polarlicht-Jagd einladen.

Idealer Reisezeitraum: 11.01. bis 17.01.2027 (hohe Chancen auf Polarlichter und vergleichsweise günstige Flüge im Jänner).

11.01. bis 17.01.2027 (hohe Chancen auf Polarlichter und vergleichsweise günstige Flüge im Jänner). Urlaubseinsatz: Mit 5 Tagen Resturlaub genießt man eine volle Woche in einer winterlichen Postkarten-Kulisse.

3. Marrakesch: Frühlingssonne, orientalischer Basar und Handwerkskunst

Marrakesch © Getty Images

Wer sich im März bereits nach wärmeren Temperaturen sehnt, wird in Marrakesch fündig. Die Metropole wird aufgrund ihrer aus Lehm und Ton errichteten Stadtmauern der Medina, die in Rosa, Ocker und Terrakotta leuchten, auch die "Rote Stadt" genannt. Während die Abende noch kühl sind, herrscht tagsüber sonniges, angenehm warmes Wetter – ideal für lange Spaziergänge durch das verwinkelte Gassengewirr des Basars.

Neben Lampen, Teppichen und duftenden Gewürzen sticht im Souk vor allem die farbenfrohe Keramik (Teller, Schalen und Tajine-Töpfe) ins Auge. In den lokalen Werkstätten können Reisende den Töpfern über die Schulter schauen oder sich mancherorts selbst an der Drehscheibe versuchen. Für Entspannung sorgt danach ein Besuch im traditionellen Hammam. Zu den kulturellen Pflichtterminen zählen die historischen Saadier-Gräber sowie der Jardin Majorelle, dessen kräftiges Blau einen faszinierenden Kontrast zu den warmen Tönen der Stadt bildet. Kulinarisch rundet eine im Tontopf servierte Tajine samt frischem Minztee den Aufenthalt ab.

Idealer Reisezeitraum: 06.03. bis 11.03.2027 (bis zu 23 Grad sorgen für erste Frühlingsgefühle).

06.03. bis 11.03.2027 (bis zu 23 Grad sorgen für erste Frühlingsgefühle). Urlaubseinsatz: Für 3 Resturlaubstage erhält man ein 5-tägiges verlängertes Wochenende voller Kultur und Kulinarik.

4. Lissabon: Milde Dezember-Sonne, Fado und Pastéis de Belém

Lissabon © Getty Images

Für alle, die dem grauen Dezemberwetter ohne langen Flug entfliehen möchten, ist Portugals Hauptstadt Lissabon die ideale Adresse. Die berühmte "Stadt der sieben Hügel" erkundet man am besten zu Fuß oder mit der historischen Straßenbahn, wobei sich immer wieder beeindruckende Ausblicke über die Terrakotta-Dächer eröffnen.

Zu den Highlights gehören das Verkosten frischer Pastéis de Belém, entspannte Sonnenuntergänge an den Aussichtspunkten (Miradouros) oder am Strand sowie Abende mit traditioneller Fado-Musik in kleinen Tavernen. Wer Zeit für einen Tagesausflug hat, erreicht mit dem Direktbus in rund 1 Stunde und 20 Minuten die UNESCO-Weltkulturerbestadt Évora, die mit einem bestens erhaltenen römischen Tempel aus dem 1. Jahrhundert begeistert.

Idealer Reisezeitraum: 02.12. bis 06.12.2026 (milde Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius als Kontrast zum mitteleuropäischen Winter).

02.12. bis 06.12.2026 (milde Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius als Kontrast zum mitteleuropäischen Winter). Urlaubseinsatz: Mit 3 bis 4 Tagen Resturlaub lässt sich fast eine komplette Woche in der portugiesischen Metropole verbringen.

5. Teneriffa: Vulkanlandschaften und 25 Grad im März

Teneriffa © Getty Images

Können Urlaubstage bis ins Frühjahr des neuen Jahres mitgenommen werden, locken die Kanarischen Inseln mit frühsommerlichen Bedingungen. Auf Teneriffa klettern die Werte Anfang bis Mitte März tagsüber bereits auf 20 bis 25 Grad Celsius – begleitet von rund acht Sonnenstunden täglich und nur extrem wenigen Regentagen.

Die Insel punktet auf kompaktem Raum mit enormer landschaftlicher Vielfalt: Während im Süden sonnige Küstenorte und Strände warten, präsentiert sich der Norden mit grünen Bergwäldern. Das absolute Highlight bildet der Teide-Nationalpark rund um den höchsten Berg Spaniens, dessen Gipfel sich fast vollständig per Seilbahn erklimmen lässt. Ebenso lohnenswert sind ausgedehnte Wanderungen im Anaga-Gebirge oder ein Bummel durch die historische Altstadt von La Laguna.

Idealer Reisezeitraum: 08.03. bis 13.03.2027 (ein warmer Vor-Sommertraum mit 8 Sonnenstunden und bis zu 25 Grad).

08.03. bis 13.03.2027 (ein warmer Vor-Sommertraum mit 8 Sonnenstunden und bis zu 25 Grad). Urlaubseinsatz: 4 Tage Resturlaub reichen für ein ausgiebiges 6-tägiges verlängertes Wochenende.

Wer seine verbliebenen Urlaubstage rechtzeitig mit Feiertagen oder Wochenenden kombiniert, kann somit auch mit kleinem Zeit- und Reisebudget große Erlebnisse im Winter und Frühling erleben.