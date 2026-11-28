Walhaie, Schnorchel-Erlebnisse, Entspannung und exklusive Kulinarik - ein Verwöhnprogramm der Superlative.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Malediven, südwestlich von Indien im Indischen Ozean gelegen, gelten als Inbegriff von Luxus und tropischem Inselparadies. Rund 1.200 Koralleninseln, türkisfarbene Lagunen und exklusive Resorts machen den Inselstaat zu einem Traumziel.

Unser Ziel war das Süd-Ari-Atoll, westlich der Hauptstadt Malé gelegen. Bekannt für seine paradiesischen Strände und die faszinierende Unterwasserwelt mit Walhaien und Mantarochen, verspricht es Malediven-Urlaub vom Feinsten.

Bereits die Anreise zum LUX* South Ari Atoll ist ein Erlebnis für sich und stimmt auf die kommenden Urlaubstage ein. Vom internationalen Flughafen Malé, wohin man sehr angenehm über Dubai mit den Emirates reisen kann, ging es für uns mit dem Wasserflugzeug über den glitzernden Indischen Ozean. Unter einem erstreckt sich ein faszinierendes Mosaik aus smaragdgrünen Inseln, türkisblauen Lagunen, weißen Sandstränden und farbenprächtigen Korallenriffen. Schon aus der Luft wird deutlich, warum die Malediven als Inbegriff eines tropischen Paradieses gelten.

Mit dem Wasserflugzeug über die Malediven unterwegs zum Resort. © oe24/Marlene Kovacs

Angekommen im LUX* South Ari Atoll, welches auf der rund zwei Kilometer langen Insel Dhidhoofinolhu im Süd-Ari-Atoll liegt, wird man bereits von einem Empfangskomitee begrüßt . Das Resort verbindet die natürliche Schönheit der Malediven mit luxuriösem Komfort und einer entspannten Atmosphäre. Kristallklares Wasser, puderweiße Sandstrände, üppige Palmen und unzählige Meeresbewohner schaffen eine Umgebung, in der Erholung und Abenteuer gleichermaßen ihren Platz finden.

Die Wasser-Villen ermöglichen vor der Haustüre Einblicke in die Unterwasserwelt. © oe24/Marlene Kovacs

Das LUX* South Ari Atoll überzeugt mit mehrfachen Auszeichnungen, darunter fünf Forbes-Sterne zum dritten Mal in Folge sowie Awards für Familienfreundlichkeit (2025) und das Spa (2026). Mit der neuen Temptation Beach Pool Villa, den Wasser- oder Beach-Villen.

Ein Bad zu nehmen vor einer unglaublichen Kulisse - ein Highlight. © oe24/Marlene Kovacs

Unterwegs mit dem Fahrrad

Die weitläufige Insel lässt sich besonders schön mit dem Fahrrad erkunden. Auf schattigen Wegen geht es vorbei an blühenden Pflanzen, hohen Palmen und traumhaften Strandabschnitten. Immer wieder öffnen sich neue Ausblicke auf das türkisfarbene Meer, die dazu einladen, innezuhalten und die besondere Ruhe der Insel zu genießen. Auch die eleganten Wasservillen, die auf Stelzen über der Lagune schweben, prägen das Bild des Resorts. Über Holzstege erreichbar, bieten sie herrliche Ausblicke auf den Indischen Ozean und ermöglichen mit etwas Glück sogar Beobachtungen der Meeresbewohner direkt von der eigenen Terrasse aus. Ungefährliche Schwarzspitzenhaie oder auch Rochen schwimmen fast täglich vorbei.

Die Insel erkundet man am besten mit dem Fahrrad, das vom Hotel zur Verfügung gestellt wird. © LUX* South Ari Atoll

Walhaie – Begegnungen mit den sanften Riesen des Ozeans

Ein außergewöhnliches Erlebnis ist die Möglichkeit, Walhaien zu begegnen. Das Süd-Ari-Atoll zählt zu den bekanntesten Regionen der Welt für Beobachtungen dieser sanften, eleganten Riesen. Besonders die geschützte Meeresregion South Ari Marine Protected Area ist für regelmäßige Sichtungen bekannt.

Bei geführten Bootsausflügen geht es hinaus auf den Indischen Ozean, wo die Crew Ausschau nach den beeindruckenden Tieren hält. Mit etwas Glück zeigt sich schließlich einer der größten Fische der Erde. Unter der Wasseroberfläche gleitet sein gewaltiger, mit hellen Punkten gezeichneter Körper ruhig durch das Meer. Trotz ihrer Größe sind Walhaie friedliche Filtrierer, die sich hauptsächlich von Plankton und kleinen Organismen ernähren. Mit Maske und Schnorchel lässt sich diese Begegnung aus respektvoller Entfernung, aber doch hautnah erleben.

Auf der ganzen Insel gibt es Hotspots, die zum Fotografieren einladen. Reporterin Marlene Kovacs vor Ort. © oe24

Die faszinierende Unterwasserwelt

Nicht nur Walhaie machen die Unterwasserwelt rund um das Resort zu einem besonderen Erlebnis. Beim Schnorcheln eröffnen sich Einblicke in eine lebendige Welt aus bunten Fischschwärmen, Korallen und zahlreichen Meeresbewohnern. Mit etwas Glück lassen sich Meeresschildkröten entdecken, während Bootsausflüge zu verschiedenen Riffen weitere Perspektiven auf die Vielfalt des Atolls eröffnen.

Eine Begegnung mit einem Walhai ist ein unvergessliches Erlebnis. © Melody Sky

Die Sandbank vor der Insel ist ideal für Spaziergänge. © LUX* South Ari Atoll

Kulinarische Highlights aus aller Welt

Auch kulinarisch hat das LUX* South Ari Atoll viel zu bieten. Die verschiedenen Restaurants und Bars verbinden abwechslungsreiche Küche mit außergewöhnlichen Standorten und einer traumhaften Atmosphäre. Von internationalen Spezialitäten über italienische Klassiker bis hin zu asiatischen Gerichten und japanischem Fine Dining eröffnet sich eine vielseitige Auswahl.

Das internationale Restaurant MIXE eignet sich für ein abwechslungsreiches Frühstück und vielfältige Abendessen. Im ALLEGRIA stehen italienische Spezialitäten im Mittelpunkt, während das EAST MARKET mit südostasiatisch inspirierten Aromen begeistert. Liebhaber japanischer Küche kommen im UMAMI bei Sushi, Sashimi und weiteren ausgewählten Gerichten auf ihre Kosten. Das SENSES ergänzt das Angebot mit mediterranen und orientalischen Einflüssen.

Das BEACH ROUGE lädt in entspannter Beachclub-Atmosphäre zum Genießen ein, während das CAFÉ LUX* eine schöne Anlaufstelle für eine Kaffeepause bietet. Besonders romantisch wird es am Abend, wenn die Sonne den Himmel in Orange-, Rosa- und Goldtöne taucht. Das Rauschen der Wellen und der Blick auf das Meer machen ein Dinner in dieser Kulisse zu einem unvergesslichen Urlaubsmoment.

© LUX* South Ari Atoll

Bootstouren, die vom Resort aus starten, können Walhai- oder Schildkröten-Begegnungen möglich machen. © oe24/Marlene Kovacs

Abende voller Atmosphäre und Unterhaltung

Wenn die Sonne untergeht, zeigt sich das Resort von einer weiteren Seite. DJs oder Live-Musik sorgen für stimmungsvolle Abende, an denen sich der Sonnenuntergang bei einem Getränk genießen lässt. Wer den Tag lieber ruhig ausklingen lässt, kann sich auf ein besonderes Erlebnis unter freiem Himmel freuen: Das Open-Air-Kino unter dem Sternenhimmel verbindet einen Filmabend mit der warmen Meeresbrise und dem Zauber der tropischen Nacht.

Spa und Erholung für Körper und Seele

Neben den Erlebnissen auf und rund um das Wasser bietet das LUX* South Ari Atoll zahlreiche Möglichkeiten, bewusst zur Ruhe zu kommen. Im LUX* ME Spa laden wohltuende Massagen sowie Gesichts- und Körperbehandlungen dazu ein, neue Energie zu tanken. Eingebettet in die tropische Umgebung entsteht ein Rückzugsort, an dem der Alltag schnell in den Hintergrund tritt.

Der exklusive Spa-Bereich lädt zum Verweilen ein. © oe24/Marlene Kovacs

Doch Entspannung muss nicht immer mit einer Behandlung verbunden sein. Ein Spaziergang am menschenleeren Strand, ein Bad im warmen Meer oder ein ruhiger Morgen auf der eigenen Terrasse können ebenso wertvolle Erholungsmomente schenken. Gerade die Freiheit, den Tag ganz nach den eigenen Wünschen zu gestalten, macht den besonderen Reiz des Resorts aus.

Luxus und Natur im Einklang

Die Schönheit der Malediven ist eng mit ihrer einzigartigen Natur verbunden. Korallenriffe, Lagunen und die vielfältige Unterwasserwelt bilden ein empfindliches Ökosystem, dieses gilt es zu schützen. Das LUX* South Ari Atoll deckt auch deshalb einen Großteil des Stroms mit Solarstrom ab. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und ein respektvolles Verhalten gegenüber den Meeresbewohnern sind deshalb besonders wichtig.

Auch die Menschen vor Ort prägen das Urlaubserlebnis: Ihre Gastfreundschaft und die persönlichen Begegnungen verleihen dem Aufenthalt eine besondere Note. So arbeiten im Resort auch viele Einheimische, die einen Einblick in das Insel-Leben ermöglichen.

Die Restaurants auf der Insel mit kulinarischen Highlights und Top-Ausblick. © LUX* South Ari Atoll

Das LUX* South Ari Atoll vereint luxuriösen Komfort, kulinarische Vielfalt, faszinierende Naturerlebnisse und wohltuende Ruhe. Ob bei einer Fahrradtour durch tropische Gärten, beim Schnorcheln zwischen bunten Fischen, bei einer möglichen Begegnung mit einem Walhai oder bei einem romantischen Abend am Strand – das Resort bietet vielfältige Möglichkeiten, die Malediven von ihrer schönsten Seite zu erleben.

Weitere Informationen über das LUX* South Ari Atoll findet man unter www.luxresorts.com/en/maldives/resort/luxsouthariatoll.





⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮