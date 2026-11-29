In der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl hat Schlagerstar Melissa Naschenweng ungewohnt verletzliche Einblicke in ihre Vergangenheit gewährt und über ein traumatisches Erlebnis gesprochen.

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Normalerweise kennt man die Kärntner Powerfrau als personifizierte Fröhlichkeit in pinker Lederhose, die jede Festhalle binnen Minuten zum Kochen bringt. Doch am Sonntagmorgen zeigte sich Melissa Naschenweng in der Ö3-Kultsendung "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl von einer ungewohnt verletzlichen, nachdenklichen Seite. Die Chart-Stürmerin sprach über ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit, das ihr bis heute in den Knochen steckt: Nach einem Live-Auftritt entging sie nur knapp einer unfassbaren Katastrophe, als ihr heimlich gefährliche Substanzen ins Glas gemischt wurden.

Heimtückischer Anschlag: Gift-Schock nach der Zugabe

Der erschütternde Vorfall trug sich im Jahr 2019 zu und hat sich tief in das Gedächtnis der Musikerin eingebrannt. Nach einem Konzert boten mehrere junge Burschen der damals aufstrebenden Künstlerin gutgläubig einen Drink an. Ohne böse Absichten zu vermuten, nahm Naschenweng einen Schluck – mit sofortigen, verheerenden Konsequenzen. Rasender Schwindel, Ohnmachtsgefühle und massive Übelkeit übermannten die Sängerin derart heftig, dass sofort der Notarzt anrücken musste.

Die anschließende Untersuchung im Spital brachte schließlich die schockierende Gewissheit schwarz auf weiß: Im Blut der Kärntnerin wiesen die Ärzte eindeutige Giftstoffe nach, die zweifelsfrei von verabreichten K.o.-Tropfen stammten.

Dauerhaftes Trauma als lauter Weckruf für alle Frauen

Bis heute sitzt der Stachel tief. Wenn Melissa Naschenweng heute bei Festen oder Society-Events ein offenes Glas gereicht wird, schrillen bei ihr augenblicklich sämtliche Alarmglocken. Ihren mutigen Gang an die Öffentlichkeit sieht der Schlager-Liebling deshalb als wichtige Mission: Sie will die perfide Gefahr von K.o.-Tropfen im Nachtleben schonungslos enttabuisieren und jungen Frauen die Augen öffnen, wie schnell ein ausgelassener Abend in einem Albtraum enden kann.

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Liebeskummer-Beichte: Trennung von Toni Gabalier ging an die Nieren

Neben dem Gift-Attentat nahm Naschenweng bei Stöckl auch in Sachen Herzensangelegenheiten kein Blatt vor den Mund und bestätigte ihren aktuellen Single-Status. In der Vergangenheit habe sie sich für Partner oft zu sehr verbogen und ihre eigenen Wünsche völlig vernachlässigt.

Vor allem das endgültige Liebes-Aus nach der jahrelangen On-Off-Beziehung mit Toni Gabalier ging ihr spürbar an die Nieren. Die emotionale Achterbahnfahrt habe ihr viel Kraft geraubt, doch mittlerweile hat die Sängerin ihren Frieden mit dem Beziehungs-Kapitel geschlossen.

Neues Glück auf der Bühne: Show-Ritterschlag mit Helene Fischer

Wer Naschenweng kennt, weiß jedoch: Unterkriegen lässt sich das Kärntner Energiebündel nicht. Beruflich schwimmt sie auf einer gigantischen Erfolgswelle. Bereits am 19. Dezember feiert sie ihre mit Spannung erwartete Hauptabend-Premiere als Moderatorin bei der glanzvollen ORF-Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht".

Und der absolute Ritterschlag folgt auf dem Fuße: Ein gemeinsamer Auftritt mit Schlager-Königin Helene Fischer erfüllt der Chartstürmerin einen Lebenstraum, während im Studio die Vorbereitungen für ihr großes Comeback-Album für 2027 bereits auf Hochtouren laufen.