Die Hiobsbotschaften im Hause Mucha reißen einfach nicht ab: Nur wenige Tage nachdem Verleger Christian Mucha wegen schwerer Komplikationen nach einer Nierenstein-Behandlung in akuter Lebensgefahr schwebte, liegt nun auch seine Ehefrau Ekaterina im Krankenhaus.

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Das Schicksal meint es mit dem prominenten Verleger-Ehepaar Mucha derzeit wahrlich nicht gut. Kaum ist Christian W. Mucha nach seinem lebensgefährlichen Nieren-Drama im Wiener Rudolfinerhaus nur um Haaresbreite dem Tod entronnen, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft: Jetzt liegt seine Ehefrau Ekaterina im Spitalsbett.

Starke Blutungen: Notfall kurz nach dem eigenen Entkommen

Christian und Ekaterina Mucha. © TZOe Raunig

Ein Foto aus dem Krankenzimmer zeichnet ein besorgniserregendes Bild: Zu sehen ist die sichtlich geschwächte Verlegerin, während das medizinische Personal am Krankenbett gerade eine Blutabnahme vorbereitet. Während sich Ekaterina Mucha vorerst noch von den Strapazen erholen muss und für ein Statement nicht erreichbar war, bestätigte ihr Ehemann die dramatische Wende am Telefon mit oe24.

Mit spürbar belegter Stimme gab Christian Mucha Einblick in die bangen Stunden: Er habe seine Gattin am Vortag für eineinhalb Stunden im Spital besucht. Auf die Frage nach dem Auslöser für die plötzliche Hospitalisierung fand der Verleger ernste Worte: "Sie hatte starke Blutungen." Zu weiteren medizinischen Details und einer genauen Diagnose hüllt sich Mucha vorerst in vornehmes Schweigen, um die Privatsphäre seiner Liebsten in dieser heiklen Phase zu wahren.

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Advent im Spitalsbett: Promi-Welle für die tapfere Verlegerin

Dass Ekaterina Mucha trotz der Strapazen nicht den Lebensmut verliert, bewies bereits ihr emotionales Posting direkt vom Krankenbett: "Genau am ersten Advent verbringe ich meine Zeit in einem Spital. Leider hat es mich erwischt. 2026 war eines der schwierigsten Jahre meines Lebens", zog sie dort bitter Bilanz. Doch getreu dem Motto "Was uns nicht umbringt, macht uns stärker" gab sich die Verlegerin betont kämpferisch und wünschte ihren Followern aus dem Spital Frieden, Liebe und Gesundheit. In den Kommentarspalten löste ihr offener Einblick eine gewaltige Welle des Mitgefühls aus: Neben hunderten Genesungswünschen aus der Community sprachen auch prominente Freunde wie Musical-Liebling Missy May ("Schnelle Besserung, du Liebe"), Rock’n’Roll-Legende Andy Lee Lang, Promi-Manager Mario Rossori und Künstlerin Karin Klippl der geschwächten Society-Lady virtuell Mut und Kraft zu.

Für das Society-Paar entwickelt sich dieser Spätherbst damit zu einer beispiellosen Zerreißprobe. Erst vor wenigen Tagen hatte Christian Mucha selbst am Abgrund gestanden, als nach der Zertrümmerung eines Nierensteins und einer fatalen Aspirin-Einnahme ein massiver Bluterguss die gesamte Niere überzog. Damals schrieb Ekaterina von den wohl "herzzerreißendsten Tagen ihres Lebens" und kündigte ihren Rückzug aus der digitalen Welt an. Nun haben sich die Rollen am Spitalsbett auf tragische Weise verkehrt.

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Geteiltes Leid als Quell neuer Kraft

Trotz dieser doppelten gesundheitlichen Härteprüfung bewahrt das Verleger-Duo Haltung und Zuversicht. Wie Christian Mucha betont, bewahrheite sich in Zeiten wie diesen das alte Sprichwort: Geteiltes Leid sei am Ende des Tages eben doch halbes Leid. Fest verschworen trotzen die beiden den schweren Stunden, während Wiens Society geschlossen die Daumen für ein rasches Happy End drückt.