Die Fans drohten dem Sender bereits mit einem vollständigen Boykott, wenn es mit der Kündigungswelle weitergeht und diese vor allem die Publikumslieblinge mit sich reißt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während Norbert Oberhauser seinen bevorstehenden Abschied zuvor nur vage für Mitte nächsten Jahres angekündigt hatte, herrscht nun vollkommene Klarheit über das bittere Ende. Gegenüber der Tageszeitung "Der Standard" bestätigte der ORF nicht nur den exakten Stichtag 30. Juni 2027, sondern nannte auch unumwunden die finanzielle Misere als Ursache: "Die angespannte Budgetsituation machte eine Verlängerung seines Vertrages nicht möglich."

Der Rotstift regiert das Programm mit eiserner Härte. Für Norbert Oberhauser kam dieser Schritt völlig unerwartet, zumal die Vorgespräche in eine komplett andere Richtung gedeutet hatten. Im oe24-Talk offenbarte der Moderator die eiskalten Details: "Es kam wirklich sehr unerwartet. Wir hatten eigentlich darüber gesprochen, dass ich vielleicht mehr Aufgaben übernehme und eine Anstellung bekomme. Es klang eher so, als würde ich bleiben." Doch statt einer Festanstellung folgte ein Kündigungsgespräch von gerade einmal 90 Sekunden: "Wenn ein Teil nicht mehr will, dann muss man das akzeptieren."

Systematischer Kahlschlag: Von Caro Athanasiadis bis Christa Kummer

Christa Kummer © APA/ORF/THOMAS RAMSTORFER

Das Aus für Oberhauser mit Ende Juni 2027 ist lediglich die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Der ORF trennt sich im Zuge des radikalen Sparkurses und einer verordneten Verjüngung von immer mehr Identifikationsfiguren. So wurde auch Entertainerin Caro Athanasiadis vor die Tür gesetzt, deren Engagements dem Rotstift zum Opfer fielen. Auch die legendäre Wetter-Pionierin Christa Kummer musste nach Jahrzehnten ihren Hut nehmen. Im Vorabendmagazin "Studio 2" wurden zuvor bereits Publikumslieblinge wie Verena Scheitz und Martin Ferdiny abserviert, während News-Gesichter wie Birgit Fenderl ebenfalls weichen mussten.

Sogar Armin Assinger zittert: Steht die "Millionenshow" vor dem Aus?

Die Angst vor dem Sparhammer greift mittlerweile bis in den absoluten Hauptabend um sich. Selbst unantastbar geglaubte Säulen des Programms wackeln bedenklich: Der TV-Dauerbrenner "Die Millionenshow" steht zur Debatte, weshalb Kult-Moderator Armin Assinger um die Zukunft seines Erfolgsformats zittern muss.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zuseher gehen auf die Barrikaden

Während Kollegen wie Christine Reiler im Netz fassungslos reagierten und schrieben: "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr", rufen empörte Zuseher in den sozialen Netzwerken bereits zum Boykott des Senders auf. Der Fall Oberhauser beweist einmal mehr: Wenn am Küniglberg das Geld knapp wird, schützt selbst jahrelange Beliebtheit vor dem Rauswurf nicht mehr.