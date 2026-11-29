Offiziell
Norbert Oberhauser: Das ist der Grund für sein ORF-Aus
Während Norbert Oberhauser seinen bevorstehenden Abschied zuvor nur vage für Mitte nächsten Jahres angekündigt hatte, herrscht nun vollkommene Klarheit über das bittere Ende. Gegenüber der Tageszeitung "Der Standard" bestätigte der ORF nicht nur den exakten Stichtag 30. Juni 2027, sondern nannte auch unumwunden die finanzielle Misere als Ursache: "Die angespannte Budgetsituation machte eine Verlängerung seines Vertrages nicht möglich."
Der Rotstift regiert das Programm mit eiserner Härte. Für Norbert Oberhauser kam dieser Schritt völlig unerwartet, zumal die Vorgespräche in eine komplett andere Richtung gedeutet hatten. Im oe24-Talk offenbarte der Moderator die eiskalten Details: "Es kam wirklich sehr unerwartet. Wir hatten eigentlich darüber gesprochen, dass ich vielleicht mehr Aufgaben übernehme und eine Anstellung bekomme. Es klang eher so, als würde ich bleiben." Doch statt einer Festanstellung folgte ein Kündigungsgespräch von gerade einmal 90 Sekunden: "Wenn ein Teil nicht mehr will, dann muss man das akzeptieren."
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Systematischer Kahlschlag: Von Caro Athanasiadis bis Christa Kummer
Das Aus für Oberhauser mit Ende Juni 2027 ist lediglich die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Der ORF trennt sich im Zuge des radikalen Sparkurses und einer verordneten Verjüngung von immer mehr Identifikationsfiguren. So wurde auch Entertainerin Caro Athanasiadis vor die Tür gesetzt, deren Engagements dem Rotstift zum Opfer fielen. Auch die legendäre Wetter-Pionierin Christa Kummer musste nach Jahrzehnten ihren Hut nehmen. Im Vorabendmagazin "Studio 2" wurden zuvor bereits Publikumslieblinge wie Verena Scheitz und Martin Ferdiny abserviert, während News-Gesichter wie Birgit Fenderl ebenfalls weichen mussten.
Sogar Armin Assinger zittert: Steht die "Millionenshow" vor dem Aus?
Die Angst vor dem Sparhammer greift mittlerweile bis in den absoluten Hauptabend um sich. Selbst unantastbar geglaubte Säulen des Programms wackeln bedenklich: Der TV-Dauerbrenner "Die Millionenshow" steht zur Debatte, weshalb Kult-Moderator Armin Assinger um die Zukunft seines Erfolgsformats zittern muss.
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Zuseher gehen auf die Barrikaden
Während Kollegen wie Christine Reiler im Netz fassungslos reagierten und schrieben: "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr", rufen empörte Zuseher in den sozialen Netzwerken bereits zum Boykott des Senders auf. Der Fall Oberhauser beweist einmal mehr: Wenn am Küniglberg das Geld knapp wird, schützt selbst jahrelange Beliebtheit vor dem Rauswurf nicht mehr.
Das Star-Foto des Tages
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Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde.
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Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus.
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Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada.
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