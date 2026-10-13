Promis backen am "Brotway" für den guten Zweck

Am "Brotway" der Bäckerei DerMann fand am Dienstag das 15. Promi-Backevent zugunsten von Pro Juventute statt. Zahlreiche Prominente traten bei einer Erdbeertorten-Challenge gegeneinander an.

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Hausherr Senior Senator KommR Kurt Mann sowie Junior Michael Mann luden gemeinsam mit Ernst Marth, Präsident von Pro Juventute, rund 25 Prominente aus Society, Sport, Kultur und Wirtschaft zur traditionellen Back-Charity ein. "Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die weniger Glück haben als andere. Diesen Menschen zu helfen ist mir und meiner Familie ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir seit Jahren viele karitative Projekte mit Sach- und Geldspenden. Ich freue mich, auch Pro Juventute dabei unterstützen zu können, Kindern und Jugendlichen mit schweren Schicksalen einen geregelten Alltag zu ermöglichen", so Bäcker-Legende Kurt Mann.

Beatrice Turin, Dessi Urumova und Martina Kaiser © Philipp Hutter

Erdbeertorten-Challenge am Brotway

Die weißen Schürzen waren gebunden und die Nervosität stieg, als Kurt und Michael Mann die Erdbeertorten-Challenge einläuteten. Die Vierer- und Fünferteams mussten so schnell wie möglich acht mehrgeschossige Erdbeertorten fertigen. Den ersten Platz holten sich drei Männer und eine Dame: Schauspieler Max Fraisl, seine Kollegin Martina Poel, Kabarettist Florian Roehlich und Magier Paul Sommersguter.

"Mit Paul an unserer Seite mit seinen flinken Fingern waren wir klar im Vorteil", freute sich Poel. Und Max Fraisl, der soeben sein erstes Filmprojekt "Knock at 8" an der Seite von Mark Keller in Baden abgedreht hat – auch unterstützt von DerMann –, jubelte ebenso: "Im Vorjahr schrammten wir mit Platz zwei knapp am Sieg vorbei, heute durften endlich wir jubeln."

Fadi Merza und Heribert Kasper © Philipp Hutter

Zahlreiche prominente Gäste vor Ort

Zahlreiche Prominente folgten der Einladung am "Brotway". Unter den Gästen waren unter anderem Schauspieler Adi Hirschal, Mr. Ferrari Heribert Kaspar, Rock'n'Roller Andy Lee-Lang, Sänger Gary Lux, Kabarettistin Naja Maleh, Aktrice Dessi Urumova, Model und Sängerin Beatrice Turin sowie Thaibox-Legende Fadi Merza.