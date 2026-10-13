Rosa Bergmann ist Fundraiserin des Jahres 2026

Rosa Bergmann ist zur "Fundraiserin des Jahres 2026" gekürt worden. Die Gründerin der Organisation "Hobby Lobby" erhielt die Auszeichnung des Fundraising Verband Austria für ihr Engagement für Jugendbildung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Fundraising Verband Austria (FVA) hat Rosa Bergmann, Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation "Hobby Lobby", als "Fundraiserin des Jahres 2026" geehrt. Die Verleihung fand als Höhepunkt des Galaabends im Europahaus Wien zum 30-jährigen Bestehen des FVA im Rahmen des Österreichischen Fundraising Kongresses statt.

Vom Start zur internationalen Organisation

Mit ihrer Initiative ermöglicht Rosa Bergmann Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen und finanziellen Situation den Zugang zu kostenlosen Freizeit- und Bildungsangeboten. Was 2019 mit einer Pilotphase und 100 Jugendlichen in Wien-Favoriten begann, ist mittlerweile an 15 Standorten in drei Ländern aktiv. Mehr als 600 Ehrenamtliche sowie 30 Mitarbeitende bieten wöchentlich Programme für über 4.000 Kinder an. Die Angebote decken Bereiche wie Sport, Kreativität, Kunst, Technik und Wissen ab.

Würdigung durch den Verband

FVA-Geschäftsführerin Ruth Williams hob Bergmanns Fundraising-Kompetenzen hervor, durch die aus einer lokalen Idee eine internationale Bewegung wurde. Auch Raphaela Friedl, Co-Geschäftsführerin von "Hobby Lobby", lobte in ihrer Laudatio die Überzeugungskraft der Preisträgerin. Mit der Trophäe reiht sich Bergmann in eine Liste bekannter Persönlichkeiten ein: Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Gery Keszler, Sabine Haag, Heli Dungler, Marianne Hengl, Werner Kerschbaum, Michael Landau und Reinhard Heiserer. Die erste Preisträgerin war Cecily Corty im Jahr 2008.

Ina Regen und Omar Sarsam © Sima Prodinger

Jubiläum beim Fundraising Verband

Die Preisverleihung stand zugleich im Zeichen des 30-jährigen Bestehens des FVA, der seit 1996 das heimische Spendenwesen stärkt. Heute zählt der Verband rund 380 aktive Mitglieder. Durch das Programm des Festabends im Schloss Miller-Aichholz führte Kabarettist Omar Sarsam, während Ina Regen für den musikalischen Rahmen sorgte.