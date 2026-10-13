Nach Verlobung im Juli: Ben Tewaag und Elena getrennt

Kurz nach der öffentlichen Verlobung im Sommer ist bei Ben Tewaag und seiner Partnerin Elena alles aus. Der TV-Star hat das Liebes-Aus gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Sohn von TV-Star Uschi Glas hat die Trennung der "Bild"-Zeitung bestätigt. In Ben Tewaags Worten klingt das so: "Ich liebe die Frau. Sie ist richtig intelligent, derbe witzig und sieht, wenn sie will, auch Bombe aus. Leider übertrifft sie mich in puncto Sturheit und Selbstzerstörung. Sie konnte mir in vielem helfen, aber lässt selbst nichts zu. Wir sind vom Sternzeichen her eben zwei Stiere. Da wir beide extrem stur sein können, weicht in Konflikten oft keiner zurück. Wir sind getrennt." Er macht keinen Hehl daraus, wie schwer ihm das Ende fällt: "Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist, wie es ist."

Romantisches Kennenlernen auf dem Jakobsweg

Dabei hatte diese Liebesgeschichte so romantisch begonnen. "Der Jakobsweg ist pures Glück", sagte Tewaag im September 2025. Tatsächlich hatte ihm die Pilgerstrecke nicht nur besondere Erfahrungen beschert, sondern auch die Italienerin Elena. Auf dem Camino hatte es zwischen den beiden gefunkt. Auf seinem Instagram-Account verkündete Tewaag im Juli 2026 überraschend seine Verlobung. Im Interview bestätigte er damals: "Ja, es stimmt, ich bin mit Elena verlobt. Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln. Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien."

Ben Tewaag mit Elena © Instagram

Vor allem ihre Art hatte es ihm angetan: "Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut." Auch Elena schwärmte: "Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle." Tewaag war sich sicher, dass nun mit 50 Jahren der richtige Zeitpunkt zum Heiraten gekommen sei.

Erste Krisen und das Ende

Doch schon im September deuteten sich erste Risse in der Beziehung an. Auf Instagram ließ der "Promi Big Brother"-Gewinner von 2016 durchblicken, dass ihn etwas schwer beschäftigt, und schrieb auf Englisch: "Enttäuscht! Aber am Leben". Ein gemeinsamer Urlaub auf Madeira verlief nicht harmonisch, wodurch beide offenbar zu der Erkenntnis kamen, dass sie doch nicht zueinanderpassen. Damit ist die Reise, die auf dem Jakobsweg begann, nun zu Ende.