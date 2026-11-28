Für ein professionelles Feuerwerk kann sich Thomas Anders durchaus begeistern - mit privater Silvesterböllerei kann der Sänger dagegen wenig anfangen.

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"Also ich finde Böllern ja scheiße", sagte der Koblenzer in seinem Podcast "Modern Talking - Einfach Anders". Jahr für Jahr gebe es Verletzte. "Am 1. Januar weiß ich nicht, was ich in den Medien lese, wie viele Menschen sich verbrannt haben, die Hand abgeschossen haben und sowas - für was?", fragte der 63-Jährige.

Besonders auf die Palme bringen ihn Menschen, die Feuerwerkskörper selbst bauen. "Wenn irgendwelche Volldeppen sich irgendwelche Böller selbst bauen, ich meine, wie krank muss man im Kopf sein, um sowas zu machen?", sagte Anders. Er plädierte dafür, dass Gemeinden und Kommunen lieber offizielle Feuerwerke veranstalten. Das sei doch "wunderbar".

Anders selbst verbringt nur selten Silvester zu Hause. "Einmal in zehn Jahren bin ich Silvester zu Hause", sagte der Musiker. Wenn er nicht beruflich auf einer Veranstaltung sei, könne das Feiern im Familienkreis allerdings zunächst ungewohnt sein: "Dann ist 12 Uhr und man denkt, wo ist jetzt die Bühne und wo ist jetzt der Applaus und war's das jetzt?" Trotzdem sei es wichtig, gelegentlich aus der "Berufs-Bubble" herauszukommen und sich zu erden. Am liebsten feiere er mit Freunden: "Das Schönste ist, mit Freunden zu feiern, weil denen wünscht man auch von Herzen ein gutes neues Jahr."