Harvey Weinstein wieder ins Krankenhaus eingeliefert

Harvey Weinstein (72) wurde heute in das New Yorker Bellevue-Krankenhaus eingeliefert.

Dort werde er "aufgrund eines alarmierenden Bluttestergebnisses, das eine sofortige medizinische Behandlung erfordert, dringend behandelt", sagt sein Anwalt Imran Ansari in einem Statement. Weinstein soll demnach so lange im Spital bleiben, "bis sich sein Zustand stabilisiert hat", so Ansari.

Hollywood-Produzent Harvey Weinstein sitzt seit der Verurteilung wegen Sexualverbrechen im Jahr 2020 im Rikers Island Gefängnis. Bei Weinstein wurden Krankheiten wie Leukämie diagnostiziert, wie seine Mitarbeiter mitteilten.

Weinstein verklagt die Stadt New York und ihre Strafvollzugsbehörde wegen Fahrlässigkeit und unzureichender Pflege. Ansari sagte, Weinstein „leide unter dem Mangel an angemessener medizinischer Versorgung und erleide beklagenswerte und unmenschliche Bedingungen auf Rikers Island“.

Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt

Der einst in Hollywood übermächtige Weinstein war 2020 in New York wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde im April aufgehoben, der Prozess soll neu aufgerollt werden. Zudem wurde Weinstein in Los Angeles für ähnliche Taten verurteilt, weshalb er weiterhin im Gefängnis sitzt. Bei Gerichtsanhörungen hatte sein Zustand häufiger für Diskussionen gesorgt, weil er im Rollstuhl oder auch wegen gesundheitlicher Probleme gar nicht erschienen war.

Die zahlreichen ihm vorgeworfenen Übergriffe auf Frauen hatten die globale MeToo-Bewegung maßgeblich ins Rollen gebracht, bei der vor allem Frauen auf sexuelle Übergriffe durch Männer aufmerksam machten. In der Folge wurden zahlreiche Menschen weltweit - darunter auch viele Prominente - durch entsprechende Vorwürfe schwer belastet.