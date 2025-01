Benkos Knast-Mahl: Fischstäbchen und Reis statt Kaviar

47-jähriger Ex-Immo-Tycoon verbrachte Nacht auf heute in Zelle in JA Josefstadt. Zu Mittag gab es heute Fisch.

Kein Kaviar, kein Sekt, keine wohlfeilen Austern. Was am Freitagmittag in der JA Josefstadt auf den Tisch kam war folgendes, wie es aus dem Knast heißt: Fischstäbchen und Reis. Dazu ein Glas Leitungswasser.

Entscheidung über U-Haft am Freitagnachmittag

Nach der am Donnerstagmorgen erfolgten Festnahme des Signa-Gründers René Benko und dem ersten Mittagessen in der größten JA Österreichs fällt am Freitagnachmittag die Entscheidung, ob der Milliardenpleitier wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr in U-Haft genommen wird.

Einen entsprechenden Antrag hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beim Wiener Landesgericht für Strafsachen eingebracht. Nach APA-Informationen dürfte die Haftverhandlung bereits begonnen haben.