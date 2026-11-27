Der Berliner Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius ist tot. Er starb im Alter von 44 Jahren, wie seine Künstleragentur mitteilte.

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"Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben", hieß es in einer Erklärung der Familie, die diese über ihren Anwalt verbreiten ließ. Der Deutsche tourte in den vergangenen Jahren auch durch Österreich.

Michael Hatzius, 1982 in Ost-Berlin geboren, absolvierte sein Studium des Puppenspiels an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und schloss es 2006 als Diplom-Puppenspieler und Darstellender Künstler ab. Seit 2009 war er mit der Figur "Die Echse" und weiteren Charakteren erfolgreich in Comedy und Kabarett aktiv.

Neben mehreren Solotourneen war er in zahlreichen Fernsehformaten zu sehen und entwickelte eigene TV-Shows. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2013 den Deutschen Kleinkunstpreis. Im September hatte Hatzius mehrere Auftritte kurzfristig abgesagt. Bei Instagram verwies der Künstler auf gesundheitliche Gründe. Es gebe Ersatztermine, schrieb er und ergänzte: "Es tut mir leid."