Auf Gegenfahrbahn
Frontal-Crash in NÖ fordert ein Todesopfer
Der Niederösterreicher dürfte aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto eines 49-Jährigen gekracht sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
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Auch der 49-jährige Pkw-Lenker und seine 47-jährige Ehefrau am Beifahrersitz wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Landesklinikum Horn sowie ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Die B34 war im Bereich der Unfallstelle für knapp drei Stunden gesperrt.
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