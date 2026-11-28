Eine alte Bauernregel verspricht, dass die Nacht vor dem 30. November das kommende Wetter verrät. Doch was zeigt die Wetterprognose für Österreich wirklich?

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Rund um die Andreasnacht in der Nacht auf den 30. November greifen viele auf alte Bauernregeln wie "Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr" zurück. Oder: "Es verrät dir die Andreasnacht, was das Wetter wohl so macht." Zusammengenommen wirken die Reime wie ein kleines Orakel im Spätherbst.

Prognose für Sonntag und Montag

Laut "GeoSphere Austria" liegen am Sonntag (29. November) in den Niederungen, in inneralpinen Becken und Tälern sowie im Wald- und Mühlviertel verbreitet Nebel oder Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit. Nachmittags steigt stellenweise die Chance auf Nebelauflösung und ein paar Sonnenstrahlen. Abseits hartnäckiger Nebelfelder zeigt sich das Wetter überwiegend sonnig und trocken. Im Laufe des Nachmittags tauchen in Tirol und Vorarlberg erste Wolken einer aufziehenden Warmfront auf. Der Wind weht schwach, an der Alpennordseite gebietsweise auch mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen liegen zwischen minus 11 und 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei minus 3 bis plus 7 Grad, mit höheren Werten im Westen.

Am Montag (30. November) sorgen Wolken einer Warmfront von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie in Osttirol und Oberkärnten für lokalen Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.200m Seehöhe. Weiter im Osten und Südosten bleibt es hingegen trocken, örtlich scheint die Sonne, in den Niederungen halten sich aber teilweise zähe Nebel oder Hochnebel. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Nach minus 10 bis plus 1 Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf minus 4 bis plus 7 Grad, am wärmsten wird es im Westen Österreichs.

Was Reime und Klima zeigen

An einer einzigen Nacht lässt sich die Treffsicherheit solcher Sprüche kaum messen, weil sie zu kurz ist, um Rückschlüsse auf den Winter zu ziehen. Langjährige Beobachtungen zeigen zudem, dass sich Wetterverläufe durch den menschengemachten Klimawandel verschieben und früher verlässlich wirkende Muster heute oft nicht mehr zum gewohnten Ablauf passen. Dennoch bleibt der Reim ein Blick auf die Erfahrungen früherer Generationen.