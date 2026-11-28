Auf der Heimfahrt von Wien kam es auf der Westautobahn vor zwei Wochen bei Amstetten zum bis heute unerklärten und viel diskutierten Todesfall der 18-Jährigen Salome "Sally" H., die aus dem fahrenden Auto stürzte.

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OÖ. Schock, Trauer und Wut über Poster, die vor Abschluss der Untersuchungen schon jetzt alles genau wissen wollen, was passiert sein mag - wobei vorausgeschickt sei, dass die Polizei in keinem Fall von Fremdverschulden ausgeht -, herrschen nicht nur in der Heimatgemeinde von Salome H. in Nußbach im Bezirk Kirchdorf an der Krems, wo Sally kommenden Dienstag beerdigt wird. Auf der Parte drückt ihre Familie den Schmerz über den Verlust in wenigen tief berührenden Worten aus: "Du fehlst. Gestern, heute, morgen, immer!" Und zeigt Sally, wie sie zuletzt (unterwegs gewesen) war: das ganze Gesicht weiß und schwarz geschminkt, mehrere Piercings im Gesicht, schwarze gefärbte Haare, okkulte Zeichen und Schmuck - ein Gothic-Girl mit eigenwilliger, aber lebensfroher Ausstrahlung, gestorben eine Woche nach ihrem 18. Geburtstag. Unter tragischen und nach wie vor mysteriösen Umständen.

Drama nach Konzert in Wien

Mit so einem silbergrauen alten Skoda Fabia war die Clique auf der Heimfahrt von Wien nach OÖ. © zVg

Bekannt ist, dass die Clique rund um Salome H. am 18. November in Wien bei einem Konzert war - wenig anzunehmen, dass sie sich den US-Oldie-Rapper Pitbull gaben, vieles spricht für The Dark Tenor Billy Andrews in der Wiener Stadthalle, wo der gebürtige Grazer Musiker mit einem Mix aus Klassik, Rock, Pop und düsteren Outfits gezielt auch Gothic-Fans anspricht. Danach ging es über die A1 nach Hause, in einem, wie der 18-jährige Lenker später auf TikTok posten sollte, alten Auto, Baujahr 2002. Frühere Videos im TikTok-Album des Fahrers zeigen, dass der Skoda Fabia Kombi schon knapp 350.000 Kilometer auf dem Buckel hat und immer wieder mal hängen blieb - zuletzt etwa mit einer kaputten Lichtmaschine.

Bei Amstetten in einem Baustellenbereich mit 80er-Beschränkung kam es dann zur Katastrophe. Laut Angaben des Lenkers hatte sich Sally auf der Rückbank neben einer 16-jährigen Mitfahrerin - beide waren nicht angeschnallt - zum Schlafen gegen die Türe gelehnt und hatte dabei angeblich unabsichtlich den Türöffner betätigt, weil sie daran hängen geblieben war, was offenbar das halbe Internet nicht glauben mag - wobei der Meinungsterrorismus so weit geht, dass manche sogar unter der Parte des Bestattungsunternehmens im Internet ihren kruden Verschwörungssenf kundtun müssen, von einem offenkundigen und vertuschten Verbrechen sprechen und die Hinterbliebenen und Freunde von Sally damit beleidigen und kriminalisieren.

So verantwortet sich der Fahrer in aller Öffentlichkeit auf Sozialen Medien. © TikTok

Mädchen (16) neben Sally erklärt sich auf TikTok

Faktum ist nur, dass die 18-Jährige laut vorläufigem Obduktionsergebnis an einem Leberriss als Folge des Sturzes gestorben war, sie wurde von keinem nachfolgenden Fahrzeug überrollt, Fremdverschulden wird wie gesagt ausgeschlossen, die 16-Jährige, die neben dem Opfer gesessen war, schildert in einem kurzen TikTok-Posting, "dass mehr als ein Viertel von ihr draußen war", als das Unglück passiert ist und dass niemand Vermutungen anstellen soll, der nicht dabei war.

Hinweis von Autolenker an Gutachter

Die Staatsanwaltschaft hat einen technischen Sachverständigen damit beauftragt, der abklären soll, ob bzw. welches Gebrechen am Fahrzeug dazu geführt haben könnte, dass Sally aus dem Auto stürzte. Dieses Gutachten soll in spätestens acht Wochen vorliegen. Auch das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung steht noch aus.

Ein wichtiger Hinweis, dass alles ein tragisches Unglück aufgrund eines Problems am Fahrzeug sein könnte, kommt von einem Internet-User, der erklärt, dass er das gleiche Auto desselben Baujahres habe und dass es bei der inneren Türschnalle keinen Sperrknopf geben würde - ein unabsichtliches Öffnen wäre damit möglich. Man wird sehen, zu welchem Ergebnis die Expertise des Sachverständigen kommt.