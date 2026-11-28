Die Schnee-Idylle in Wien wird aktuell zur Gefahr! Neben Dachlawinen muss man in der Bundeshauptstadt vor allem auf Glatteis höllisch aufpassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Donnerstag wurde ganz Österreich weiß. Weil dazu auch Temperaturen rund um den Gefrierpunkt herrschten, blieb der Schnee auch weitgehend liegen.

Doch am Freitag kam eine teils gefährliche Wende: Am Abend war es ungewöhnlich warm, die Schneemassen begannen zu schmelzen. Doch in der Nacht wurde es wieder eiskalt, wodurch die nassen Stellen zu Eisplatten wurden.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Auf Geh- und Radwegen sollte man daher auf jeden Fall vorsichtig sein und den Untergrund beobachten. Die Straßen sind weitgehend eisfrei.

Sollten im Laufe des Tages die Temperaturen wieder nach oben klettern, lauert auch von oben Gefahr: Achtung vor Dachlawinen!