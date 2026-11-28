Gefahr auf Wegen
Nach Schneewalze droht jetzt Glatteis-Chaos
Am Donnerstag wurde ganz Österreich weiß. Weil dazu auch Temperaturen rund um den Gefrierpunkt herrschten, blieb der Schnee auch weitgehend liegen.
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Doch am Freitag kam eine teils gefährliche Wende: Am Abend war es ungewöhnlich warm, die Schneemassen begannen zu schmelzen. Doch in der Nacht wurde es wieder eiskalt, wodurch die nassen Stellen zu Eisplatten wurden.
Auf Geh- und Radwegen sollte man daher auf jeden Fall vorsichtig sein und den Untergrund beobachten. Die Straßen sind weitgehend eisfrei.
Sollten im Laufe des Tages die Temperaturen wieder nach oben klettern, lauert auch von oben Gefahr: Achtung vor Dachlawinen!
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