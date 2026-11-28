Die UEFA fordert laut Bericht eine Untersuchung wegen des Infantino-Wahlkampfs.

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Amsterdam. Im Machtkampf im Weltfußball fordert die UEFA eine Untersuchung wegen angeblich unzulässigen Drucks für die Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Hintergrund sind Aussagen des Generalsekretärs des niederländischen Fußballverbands KNVB, der von hartnäckigen Anrufen eines FIFA-Spitzenfunktionärs mit Forderungen berichtete, die Kampagne von Infantino zu unterstützen. Die UEFA kritisierte diese Vorfälle laut dem Sender NOS als "schwerwiegend" und "besorgniserregend".

Demnach fordert die Europäische Fußball-Union von den zuständigen Stellen des Weltverbands "eine gründliche, unparteiische und unabhängige Untersuchung dieser Vorwürfe". Es handle sich nicht um Einzelfälle. Schon bei einem jüngsten Treffen europäischer Verbandschefs in Berlin seien entsprechende Wahlkampfmaßnahmen zugunsten von Infantino angesprochen worden.

FIFA bezeichnet Vorwürfe als "haltlos"

KNVB-Generalsekretär Gijs de Jong berichtete in einem Podcast, er habe vor der WM in den USA täglich mehrere Anrufe eines hochrangigen FIFA-Manns erhalten. Dieser habe Druck ausgeübt, damit der KNVB ein Unterstützungsschreiben für Infantino unterzeichne. "Beim ersten Mal hat man noch Verständnis. Beim zweiten Mal hat man schon genug davon. Beim dritten Mal denkt man sich: Das mache ich auf keinen Fall", sagte de Jong.

Laut NOS hat der KNVB aber schließlich doch das gewünschte Schreiben für Infantino überreicht. Im Falle einer Untersuchung der Vorgänge wolle der Verband kooperieren, berichtete NOS. Die FIFA wies nach Angaben des Senders die Darstellung als "haltlos" zurück.

Infantino will sich im März 2027 erneut zum FIFA-Präsidenten wählen lassen. Der von der UEFA ins Rennen geschickte französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima treten gegen den Schweizer an. Infantino gilt trotz heftiger Kritik dank seiner breiten Machtbasis als Favorit.