Bundesliga-Auftakt
Altach schlägt GAK mit 3:2: Auswärtsfluch in Graz beendet
Der SCR Altach hat zum Auftakt der 14. Bundesliga-Runde auswärts beim Grazer AK einen 3:2-(2:0)-Erfolg gefeiert und damit seine zuvor desaströse Auswärtsbilanz von sechs Niederlagen bei 0:13 Toren beendet. Unter Schiedsrichter Alain Sadikovski ging der GAK zwar mutig in die Partie und verzeichnete frühe Abschlüsse durch Lichtenberger (5.) sowie einen abseitsbedingt aberkannten Treffer von Cvetko (22.), doch Rodney Elongo-Yombo (27.) brachte die Gäste nach einer Jäger-Hereingabe in Führung, ehe Yann Massombo (44.) nach Greil-Zuspiel mit einem abgefälschten Schuss auf 2:0 erhöhte.
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Nach dem Seitenwechsel verkürzte Jacob Italiano (51.) nach Vorlage von Cvetko zwar auf 1:2 und der eingewechselte Souleyman Mandey (79.) traf später noch die Stange, doch Ousmane Diawara (86.) stellte nach einem idealen Steilpass von Massombo zunächst den Zwei-Tore-Vorsprung für Altach wieder her. In der Schlussphase wurde es noch einmal dramatisch, ehe Hofleitner in der Nachspielzeit (90.+2) zum 2:3-Endstand traf und damit den Auswärtssieg der Vorarlberger besiegelte.
Grazer bleiben in der Liga seit September sieglos
Für den von Trainer Scheiblehner betreuten GAK zieht sich die sportliche Durststrecke in der Bundesliga damit weiter: Die Grazer warten seit dem 12. September auf einen Ligasieg und kassierten nun die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie, während der letzte volle Erfolg in der Liga ausgerechnet ein 2:1 in Altach gewesen war. Auch das Pokal-Aus gegen denselben Gegner (0:4) und die jüngste 0:3-Heimniederlage gegen Rapid lasten schwer auf den Steirern, die trotz zahlreicher Chancen gegen die effizienten Gäste leer ausgingen.
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