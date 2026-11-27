Eine umfassende Datenanalyse hat das Ausmaß von Flüchen und Beschimpfungen im Cockpit der Königsklasse des Motorsports offengelegt. Die Auswertung von Zehntausenden Funksprüchen zeigt exakt, welche Piloten unter dem Helm am häufigsten die Beherrschung verlieren und welche Stars die Nerven behalten.

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Hinter dem Lenkrad eines Rennwagens kochen die Emotionen bei Geschwindigkeiten von über 300 km/h regelmäßig hoch. Eine detaillierte Untersuchung der Organisation "CSB" ging nun der Frage nach, wie oft im Cockpit tatsächlich geflucht wird. Als Grundlage diente das "Formula Dream F1 Team Radio Archive", eine von Fans betriebene, inoffizielle Sammlung transkribierter Boxenfunk-Aufnahmen aus den Jahren 2018 bis 2026. Die Daten der Saison 2022 wurden dabei ausgespart, für das Jahr 2026 flossen die Aufzeichnungen bis einschließlich des Großen Preises von Spanien ein.

Der gewaltige Datenumfang und die technische Auswertung stützen sich auf präzise Kriterien:

39.309 Funksprüche ausgewertet: Insgesamt wurden für die Erhebung 797.666 gesprochene Wörter der Piloten untersucht.

Insgesamt wurden für die Erhebung 797.666 gesprochene Wörter der Piloten untersucht. Erkennung über Software-Muster: Ein Regex-Algorithmus erfasste sowohl maskierte als auch mit Pieptönen übertönte Wörter sowie ein Vokabular von 40 expliziten Schimpfwörtern in acht verschiedenen Sprachen.

Ein Regex-Algorithmus erfasste sowohl maskierte als auch mit Pieptönen übertönte Wörter sowie ein Vokabular von 40 expliziten Schimpfwörtern in acht verschiedenen Sprachen. Einteilung in vier Schweregrade: Die erfassten Kraftausdrücke wurden den Kategorien "Stark", "Mild", "Beleidigung" und "Blasphemie" zugeordnet.

Auf Basis der statistischen Häufigkeit pro 1.000 gesprochenen Wörtern erstellten die Autoren eine exakte Rangliste des gesamten Fahrerfeldes.

Gasly und Verstappen an der Spitze – Leclerc auf Platz drei

An der Spitze der Statistik steht der Franzose Pierre Gasly, der sich mit einer Quote von 3,66 Schimpfwörtern pro 1.000 Wörtern als größter Schimpfer im Feld erwies. Dicht dahinter folgt Weltmeister Max Verstappen mit einem Schnitt von 3,17. Verstappen sicherte sich in absoluten Zahlen den ersten Platz: Kein anderer Pilot fluchte so oft wie der Niederländer, der insgesamt auf 222 Kraftausdrücke kam, durch sein hohes Redevolumen im Schnitt jedoch knapp hinter Gasly rangiert.

Schimpf-Tabelle der Formel 1 © Canada Sports Betting

Auf dem dritten Rang folgt Ferrari-Star Charles Leclerc, dessen sportliche Frustrationen im Cockpit deutliche Spuren in den Audio-Protokollen hinterlassen:

Statistik von Charles Leclerc: Der Monegasse flucht durchschnittlich 2,35 Mal pro 1.000 Wörtern.

Der Monegasse flucht durchschnittlich 2,35 Mal pro 1.000 Wörtern. 89 Schimpfwörter dokumentiert: Bei insgesamt 2.109 Funksprüchen und 37.816 Wörtern leistete sich der Ferrari-Pilot 89 verbale Ausrutscher.

Bei insgesamt 2.109 Funksprüchen und 37.816 Wörtern leistete sich der Ferrari-Pilot 89 verbale Ausrutscher. Hohe Härte: Bemerkenswerte 66 dieser 89 Ausdrücke (74,2 Prozent) fielen in die härteste Kategorie wie "f***" und "s***".

Hamilton und Ocon zügeln sich – Die Reaktionen des Verbands

Am anderen Ende der Skala zeigt sich ein völlig anderes Bild. Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton flucht dreimal seltener als Leclerc und kommt auf eine Quote von lediglich 0,72 Schimpfwörtern pro 1.000 Wörtern. Trotz der zweithöchsten Anzahl an Funksprüchen im gesamten Feld (3.276 Nachrichten) landet der Brite auf Rang 15 von 16 Stammfahrern. Den Titel des saubersten Fahrers holte sich Esteban Ocon, der zwei Tage nach dem Großen Preis von Mexiko von Haas mit sofortiger Wirkung freigestellt worden war, mit nur 0,63 Schimpfwörtern pro 1.000 Wörtern.

Bei den beliebtesten Wörtern der Piloten dominierten Variationen des F-Worts mit 894 Nennungen, gefolgt vom unzensierten "Hell" (125 Mal), während "Idiot" (71 Mal) und "Stupid" (54 Mal) die Liste der gezielten Beleidigungen anführten.

Die Ausbrüche am Funk hatten in der Vergangenheit auch finanzielle Konsequenzen:

Geldstrafe für Yuki Tsunoda: Im Mai 2024 wurde der Japaner wegen eines abfälligen Schimpfworts im Qualifying zu einer Geldstrafe von 33.900 Pfund verurteilt, wovon die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er entschuldigte sich und verwies darauf, dass Englisch nicht seine Muttersprache sei.

Im Mai 2024 wurde der Japaner wegen eines abfälligen Schimpfworts im Qualifying zu einer Geldstrafe von 33.900 Pfund verurteilt, wovon die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er entschuldigte sich und verwies darauf, dass Englisch nicht seine Muttersprache sei. Milderung durch den Weltverband: Ein Jahr später halbierte die FIA die Basis-Strafgebühr auf 4.200 Pfund und führte mehr Nachsicht für unkontrollierte Umgebungen wie Boxenfunk-Übertragungen oder Aufnahmen auf Rennstrecken und Rallye-Etappen ein.

Mit den gesenkten Strafen trägt der Verband der extremen Stresssituation Rechnung, der die Akteure in den Boliden permanent ausgesetzt sind.